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        Otomobilin kaputunda 1 kilo metamfetamin ele geçirildi

        SAMSUN'un İlkadım ilçesinde bir otomobilde yapılan aramada, kaputa gizlenmiş 1 kilo metamfetamin ele geçirildi, sürücü K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 14:40 Güncelleme: 04.10.2024 - 14:40
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        Otomobilin kaputunda 1 kilo metamfetamin ele geçirildi
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        SAMSUN’un İlkadım ilçesinde bir otomobilde yapılan aramada, kaputa gizlenmiş 1 kilo metamfetamin ele geçirildi, sürücü K.U. (49) gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında İlkadım ilçesinde durdurdukları bir otomobilde arama yaptı. Narkotik köpeği Çakır’ın du kullanıldığı aramada, otomobilin kaput kısmına gizlenmiş 1 kilo metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili sürücü K.U. gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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