Otomobilin kaputunda 1 kilo metamfetamin ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında İlkadım ilçesinde durdurdukları bir otomobilde arama yaptı. Narkotik köpeği Çakır’ın du kullanıldığı aramada, otomobilin kaput kısmına gizlenmiş 1 kilo metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili sürücü K.U. gözaltına alındı.

SAMSUN’un İlkadım ilçesinde bir otomobilde yapılan aramada, kaputa gizlenmiş 1 kilo metamfetamin ele geçirildi, sürücü K.U. (49) gözaltına alındı.

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