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        Samsunspor Teknik Direktörü Reis: Fenerbahçe maçından daha önemli bir maç olacak

        SAMSUNSPOR Teknik Direktörü Thomas Reis, Süper Lig'in 8'nci haftasında karşılaşacakları Adana Demirspor müsabakası için, Fenerbahçe karşılaşmasından daha zor olacağını söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 16:45 Güncelleme: 04.10.2024 - 16:50
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        Samsunspor Teknik Direktörü Reis: Fenerbahçe maçından daha önemli bir maç olacak
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        SAMSUNSPOR Teknik Direktörü Thomas Reis, Süper Lig’in 8’nci haftasında karşılaşacakları Adana Demirspor müsabakası için, Fenerbahçe karşılaşmasından daha zor olacağını söyledi.

        Samsunspor, Süper Lig’in 8’nci haftasında 6 Ekim Pazar günü deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak. Karşılaşma öncesinde basın mensupları ile bir araya gelen Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, “Bu maçtan da galibiyet alarak yerimizi pekiştirmek istiyoruz. Üst sıralarda kalıp aşağıdaki puan farkını açmayı düşünüyoruz” dedi.

        ‘BURADA KALMAK, OLDUĞUMUZ YERE GELMEKTEN DAHA ZOR OLACAKTIR’

        Süper Lig’de 4’ncü sıraya kadar yükselen Samsunspor’un performansı hakkında konuşan Thomas Reis, “Lig çok uzun bir süreç. Ligin sonunda genel bir değerlendirme yapacağız. Önemli olan takımın başarısı. Ben takımda sadece bir bireyim. Benim başarımdan çok, takım olarak ne yaptığımız önemli. Takım bana güveniyor, ben de takımıma güveniyorum. Oyuncularım gayet iyi iş çıkartıyorlar. Sonuçta Göztepe maçında 3-1’lik mağlubiyetten geri geldik. Bu şekilde devam etmemiz gerekiyor. Sektörün nasıl olduğunun bilincindeyim. 2 maç kaybettiğinizde bu sefer de çok fazla eleştiriler başlayacak. İçinde olduğumuz durum çok iyi ama bunu korumamız gerekiyor. Peş peşe kazandığımız 3 maç var. Ciddiyeti elden bırakmamamız gerekiyor. Şu anda geldiğimiz yere kolay gelmedik ama burada kalmak, olduğumuz yere gelmekten daha zor olacaktır. Bu sebepten disiplini elden bırakmamız gerekiyor” diye konuştu.

        ‘KESİNLİKLE ÇOK ZOR BİR MAÇ OLACAK’

        8’nci haftada Adana Demirspor deplasmanına gidecek olan kırmızı-beyazlı ekibin maça hazır olduğunu dile getiren Thomas Reis, “Samsunspor’un hocası olduğum için çok mutluyum. Bu hafta sonu Adana Demirspor ile karşılaşacağız ve bu bizim için çok önemli bir maç olacak. Ligde bulunmuş olduğumuz durum gayet iyi. Adana Demirspor’un son sırada olduğunu biliyorum. Ancak kesinlikle çok zor bir maç olacak. Kendi oyunumuzu sahaya yansıtmamız gerekiyor. Umarım istediğimiz sonucu alarak maçtan galibiyetle ayrılırız” açıklamalarında bulundu.

        'SON MAÇTA 3 HATA YAPTIK AMA TAKIMIM DİSİPLİNİNİ KAYBETMEDİ'

        Göztepe karşısında yenilen 3 gol hakkında konuşan Thomas Reis, “Şu ana kadar gösterdiğimiz performanstan çok mutluyuz. Tüm karşılaşmalar çok zordu. Bazı maçlarda şansa ihtiyaç duyabiliyorsunuz. Bazı maçlarda da şans yanımızda oldu. 4-3 yendiğimiz maçta 3-1 gerideyken 4-1 geri düşsek belki de farklı senaryo olacak, geri dönemeyecektik. Son maçta 3 hata yaptık ama takımım disiplinini kaybetmedi. Vazgeçmememiz gerektiğini gösterip, sonuna kadar çalıştık. Umarım bu şekilde devam ederiz. İstatistikler benim için önemli şeyler değil. Gelecekte biraz daha yaşlanırsam elbette bu rekor ve rakamlar benim için farklı bir anlam ifade edebilir. Sonuçta her maça yüzde 100’ümüzü vermemiz gerekiyor. Puan veya puanlar almak için tam konsantre olmanız gerekiyor. Umarım bu şekilde devam ederiz. Her maçtan puan ya da puanlar almamız gerekiyor ki gelecekte daha fazla rekorlar kırabilelim” ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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