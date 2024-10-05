Meslektaşı da olan eşiyle tartışıp, damatlığıyla 6'ncı kattan atlayan doktor ağır yaralı
SAMSUN'da hastanede, meslektaşı da olan eşiyle tartışma yaşadığı belirtilen pratisyen A.
SAMSUN'da hastanede, meslektaşı da olan eşiyle tartışma yaşadığı belirtilen pratisyen A.B.B.(26), evine dönüp damatlığını giyerek 6'ncı kattan atladı. A.B.B.'nin ağır yaralandığı ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Olay, 3 Ekim akşamı, İlkadım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Meşale Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Gazi Devlet Hastanesi'nde çalışan pratisyen A.B.B. ile aynı hastanede görevdeyken, pratisyen eşi İ.P.B. (26) arasında, kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. A.B.B., işten erken çıkıp, evine gitti. Damatlığını ve rugan ayakkabılarını giyen A.B.B., 6'ncı kattaki evlerinden aşağı atladı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan A.B.B., sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. A.B.B.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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