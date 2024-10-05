Samsunspor Başkan Vekili Bilen: 'Ben yeneyim de görsünler' diye sahaya çıkacaklar

SAMSUNSPOR Başkanvekili Veysel Bilen, üst üste kazanılan maçlar hakkında spor camiasında sürekli konuşulur olmanın, sorumluluklarını artırdığını belirtti.

Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, aldıkları galibiyetlerle Samsunspor’a karşı rakipleri iştahlandırdıklarını söyledi. DHA’ya açıklamada bulunan Veysel Bilen, “Gelen başarılar ile her geçen gün göz önünde olmak, konuşulur olmak sorumluluğumuzu artırıyor. Bu sefer rakipler ‘bunları kim yenememiş, ben yeneyim de görsünler’ diye sahaya çıkacaklar. Bu nedenle kazanmak bizi rahatlatmıyor. Aksine sorumluluğumuzu artırıyor. Biz de o bilinçle çalışıyoruz” dedi.

‘COŞKULU FUTBOL OYNAYAN BİR SAMSUNSPOR ÖZLEMİNİ HEP DİLE GETİRİYORDUK’ Süper Lig’in 7’nci haftasında Göztepe’yi 4-3 mağlup ettikleri karşılaşmaya da değinen Başkan Vekili Veysel Bilen, “Göztepe maçı bizim açımızdan çok önemli ve camiamızı sevince boğan bir karşılaşmaydı. İlk yarıda hiç beklemediğimiz bir sonuç aldık. Ama ikinci yarının belirli dakikalarını geçtikten sonra seyircisini arkasına alan, maçtan hiç kopmayan bir Samsunspor ruhunu sahada gördük. Bu bizi fazlasıyla mutlu etti. Sonuç tabi ki önemli ama bizim söylediğimiz göze hoş gelen, önde basan, seyircisinin de desteğini arkasına aldığı zaman coşkulu futbol oynayan bir Samsunspor özlemini hep dile getiriyorduk. Her geçen hafta oyuncu kardeşlerimiz, teknik ekibimiz camianın ve yönetimin beklediği bu futbol anlayışıyla mücadele ediyor. En önemli ve sevindirici tarafta bu. İster istemez bu durumda sonuca yansıyor. Düşünün ki 3-1 geride olduğunuz maçı 3-3’e getiriyorsunuz ve bununla yetinmeyip 90’ncı dakikadan sonra gol arayıp 4-3 galip geliyorsunuz. Zaten hafta boyunca da spor gündeminde Samsunspor vardı. Oyuncularımız ve oyunumuz çok güzel konuşuldu. Başkanımız rehavet açısından her seferinde uyarılarını bizlere yapıyor. Bizde oyuncularımız ve teknik ekibimiz ile birlikte bu konunun hassasiyeti üzerine duruyoruz. Yenmek için uğraşacaklar. 3 maç üst üste gelen bir galibiyet serisi var. Bizde bunu devam ettirmek istiyoruz” diye konuştu.