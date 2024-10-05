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        Samsunspor Başkan Vekili Bilen: 'Ben yeneyim de görsünler' diye sahaya çıkacaklar

        SAMSUNSPOR Başkanvekili Veysel Bilen, üst üste kazanılan maçlar hakkında spor camiasında sürekli konuşulur olmanın, sorumluluklarını artırdığını belirtti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 13:43 Güncelleme: 05.10.2024 - 13:45
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        Samsunspor Başkan Vekili Bilen: 'Ben yeneyim de görsünler' diye sahaya çıkacaklar
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        SAMSUNSPOR Başkanvekili Veysel Bilen, üst üste kazanılan maçlar hakkında spor camiasında sürekli konuşulur olmanın, sorumluluklarını artırdığını belirtti.

        Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, aldıkları galibiyetlerle Samsunspor’a karşı rakipleri iştahlandırdıklarını söyledi. DHA’ya açıklamada bulunan Veysel Bilen, “Gelen başarılar ile her geçen gün göz önünde olmak, konuşulur olmak sorumluluğumuzu artırıyor. Bu sefer rakipler ‘bunları kim yenememiş, ben yeneyim de görsünler’ diye sahaya çıkacaklar. Bu nedenle kazanmak bizi rahatlatmıyor. Aksine sorumluluğumuzu artırıyor. Biz de o bilinçle çalışıyoruz” dedi.

        ‘COŞKULU FUTBOL OYNAYAN BİR SAMSUNSPOR ÖZLEMİNİ HEP DİLE GETİRİYORDUK’

        Süper Lig’in 7’nci haftasında Göztepe’yi 4-3 mağlup ettikleri karşılaşmaya da değinen Başkan Vekili Veysel Bilen, “Göztepe maçı bizim açımızdan çok önemli ve camiamızı sevince boğan bir karşılaşmaydı. İlk yarıda hiç beklemediğimiz bir sonuç aldık. Ama ikinci yarının belirli dakikalarını geçtikten sonra seyircisini arkasına alan, maçtan hiç kopmayan bir Samsunspor ruhunu sahada gördük. Bu bizi fazlasıyla mutlu etti. Sonuç tabi ki önemli ama bizim söylediğimiz göze hoş gelen, önde basan, seyircisinin de desteğini arkasına aldığı zaman coşkulu futbol oynayan bir Samsunspor özlemini hep dile getiriyorduk. Her geçen hafta oyuncu kardeşlerimiz, teknik ekibimiz camianın ve yönetimin beklediği bu futbol anlayışıyla mücadele ediyor. En önemli ve sevindirici tarafta bu. İster istemez bu durumda sonuca yansıyor. Düşünün ki 3-1 geride olduğunuz maçı 3-3’e getiriyorsunuz ve bununla yetinmeyip 90’ncı dakikadan sonra gol arayıp 4-3 galip geliyorsunuz. Zaten hafta boyunca da spor gündeminde Samsunspor vardı. Oyuncularımız ve oyunumuz çok güzel konuşuldu. Başkanımız rehavet açısından her seferinde uyarılarını bizlere yapıyor. Bizde oyuncularımız ve teknik ekibimiz ile birlikte bu konunun hassasiyeti üzerine duruyoruz. Yenmek için uğraşacaklar. 3 maç üst üste gelen bir galibiyet serisi var. Bizde bunu devam ettirmek istiyoruz” diye konuştu.

        ‘MAÇIN SONUNDA PUAN YA DA PUANLAR ALARAK MİLLİ ARAYA GİRMEK İSTİYORUZ’

        Süper Lig’in 8’nci haftasında yarın Adana Demirspor ile karşılaşacakları maçta taraftarlarının desteklerini beklediğini dile getiren Veysel Bilen, “Maç maç çalışmalar yapıyoruz. Önümüzde zorlu bir Adana Demirspor deplasmanı var. Son sırada olabilirler ama onlar da bir camia takımı. Bulundukları yerden çıkmak için iyi çalışıyorlar. Çalışmalarının karşılığı olarak Samsunspor maçında iyi şekilde mücadele edeceklerini biliyoruz. Mücadeleli bir karşılaşma bekliyoruz. Maçın sonunda puan ya da puanlar alarak milli araya girmek istiyoruz. Bunun için teknik ekibimize ve oyuncularımıza güveniyoruz. Seyircilerimizin de orada bizi yalnız bırakmayacaklarına inanıyoruz. Taraftarlarımızın desteğiyle maçın son dakikasına kadar mücadele eden, oyun disiplininden taviz vermeyen Samsunspor’u izlemeye devam edeceğiz” açıklamalarında bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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