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        Otomobilin kaputuna gizlenmiş 500 gram skunk ele geçirildi; 1 gözaltı

        SAMSUN'un Bafra ilçesinde, kaputuna gizlenmiş 500 gram skunk ele geçirilen otomobilin sürücüsü E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 13:58 Güncelleme: 05.10.2024 - 14:00
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        Otomobilin kaputuna gizlenmiş 500 gram skunk ele geçirildi; 1 gözaltı
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        SAMSUN'un Bafra ilçesinde, kaputuna gizlenmiş 500 gram skunk ele geçirilen otomobilin sürücüsü E.F. (22), gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Bafra Jandarma Komutanlığı ekipleri, E.F.'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan ekipler, takip ettikleri E.F.'nin kullandığı otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramalarda, otomobilin kaputuna gizlenmiş 500 gram skunk ele geçirildi. Otomobilin sürücüsü E.F. yakalanıp, gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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