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        Samsunspor, Adana Demirspor deplasmanı için yola çıktı

        SAMSUNSPOR Süper Lig'in 8'nci haftasında deplasmanda karşılaşacağı Adana Demirspor müsabakası için yola çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 17:43 Güncelleme: 05.10.2024 - 17:50
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        Samsunspor, Adana Demirspor deplasmanı için yola çıktı
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        SAMSUNSPOR Süper Lig’in 8’nci haftasında deplasmanda karşılaşacağı Adana Demirspor müsabakası için yola çıktı.

        Samsunspor, Süper Lig'in 8’nci haftasında yarın saat 16.00'da deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak. Puan tablosunda 4’ncü sırada bulunan Samsunspor, evinde aldığı Göztepe galibiyetinin ardından seriyi devam ettirerek kazanmak istiyor. Ligde galibiyeti bulunmayan Adana Demirspor, ilk 7 haftada sadece bir puan elde ederken, Samsunspor ise hanesine 15 puan yazdırdı.

        Maçta Alper Akarsu orta hakem, Mehmet Kısal ve Murat Altan yardımcı hakem, Yusuf Ziya Gündüz ise 4’ncü hakem olarak görev alacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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