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        Motorunu yeni yaptırdığı otomobili test ederken yandı

        SAMSUN'un Atakum ilçesinde motoru tamir edilerek yenilenen otomobil, sahibi tarafından test edilirken alev aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 22:44 Güncelleme: 05.10.2024 - 22:50
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        Motorunu yeni yaptırdığı otomobili test ederken yandı
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        SAMSUN'un Atakum ilçesinde motoru tamir edilerek yenilenen otomobil, sahibi tarafından test edilirken alev aldı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından güçlükle söndürüldü.

        Olay, saat 16.00 sıralarında Samsun’un Atakum ilçesi Alanlı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, F.O., motorunu yeni yaptırdığı ve tamircilerin kendisine teslim ettiği otomobilini tarlasında test etmek istedi. Bu sırada otomobilin ön kısmından dumanların yükseldiğini görmesi üzerine kendini otomobilden dışarı attı. İhbarla bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını tarlaya sıçramadan kontrol altına alıp, söndürdü. Otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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