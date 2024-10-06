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        Gürültü tartışmasında tabancayla öldürüldü

        SAMSUN'un Bafra ilçesinde S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 10:42 Güncelleme: 06.10.2024 - 10:45
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        Gürültü tartışmasında tabancayla öldürüldü
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        SAMSUN'un Bafra ilçesinde S.Y. (63), sokakta gürültü yaptıkları iddiasıyla tartıştığı gruptan Ergün Mehmetcan Duman’ı (22) tabancayla vurarak öldürdü.

        Olay, sabaha karşı Bafra ilçesi Hacınabi Mahallesi Tütün Mağazaları 2. Sokak’ta meydana geldi. S.Y., sokakta ‘gürültü yapıyorsunuz, sessiz olun’ diyerek Ergün Mehmetcan Duman ve arkadaşlarını uyarınca tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü, S.Y. tabancayla gruba ateş açtı. Silahtan çıkan kurşun Ergün Mehmetcan Duman’ın göğsüne isabet etti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Duman, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. S.Y. ise polis tarafından gözaltına alındı.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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