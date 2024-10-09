Yola çıkan köpeğe çarptıktan sonra dereye düşün otomobilin sürücüsü yaralandı

SAMSUN’un Atakum ilçesinde seyir halindeyken yola çıkan köpeğe çarptıktan sonra savrularak dere yatağına düşen otomobilin sürücüsü Ceyda Sinem S. (23), yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Samsun – Ankara karayolunun Atakum ilçesi Gürgendağ mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Ceyda Sinem S. yönetimindeki 55 AOA 763 plakalı otomobil seyir halindeyken, yola birden köpek fırladı. Ceyda Sinem S.’nin ani manevra yapmasına rağmen köpeğe çarptıktan sonra yoldan çıkan otomobil, dere yatağına düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma, bölge trafik, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan kadın sürücü, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılıp sağlık görevlilerine teslim edildi. Ceyda Sinem S. ,sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülüp, tedaviye alındı. Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, köpeğin isa kaza sırasında öldüğü anlaşıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.