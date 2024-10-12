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        Muradiye'yi öldüren kapıcı: Silahı kurusıkı zannettim

        SAMSUN'daeski sevgilisi olduğunu iddia ettiği Muradiye Terzi'yi (31) tabanca ile öldüren kapıcı Murat Demir (43), ilk duruşmada, "Elindeki silahı aldım.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 11:52 Güncelleme: 12.10.2024 - 11:55
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        Muradiye'yi öldüren kapıcı: Silahı kurusıkı zannettim
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        SAMSUN'daeski sevgilisi olduğunu iddia ettiği Muradiye Terzi'yi (31) tabanca ile öldüren kapıcı Murat Demir (43), ilk duruşmada, "Elindeki silahı aldım. Kurusıkı zannettim, 'Beni bununla mı öldüreceksin' dedim. Birkaç el ateş ettim. Kurusıkı olmadığını ateş ettikten sonra anladım. Ateş ettiğimde mesafe 1 metreden azdı. Kanama görünce panik yaptım" dedi.

        Olay, 6 Şubat'ta öğle saatlerinde Atakum ilçesi Büyükoyumca Mahallesi'nde meydana geldi. Bir gemide aşçıbaşı T.T. (37) ile evli Muradiye Terzi, evinin kapısının önünde göğsünden tabancayla vurulmuş halde bulundu. Çağırılan ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Terzi, hayatını kaybetti. Polis, şüphelinin daha önce sitede kapıcılık yapan Murat Demir olduğunu belirledi. Demir, 1 gün sonra emniyete giderek teslim oldu.

        'BOĞUŞMAYA BAŞLADIK'

        Emniyetteki ifadesinde, "2017-2020 yılları arasında sitede çalışıyordum. Kendisiyle tanışıp, zamanla sevgili olduk, birçok kez para gönderdim. Bir süre sonra aramızda soğukluk oluştu. Kendisi benimle görüşmek istedi ve mesajlaştık. Bir gün öncesinde ikamete gittim, vakit geçirdim. Gece sitenin otoparkında kaldım. Sabah kendisini bekledim, bana 'gel' işareti yaptı. Asansör önündeyken bana bir anda silah çıkarttı, boğuşmaya başladık. Bu sırada silahını aldım. 'Beni bununla mı öldüreceksin' diyerek iki el göğsüne ateş ettim. Silahın kurusıkı olduğunu düşünüyordum, konuşmaya gitmiştim" diyen Murat Demir, tutuklandı. Diğer yandan Muradiye Terzi'nin, 3 Aralık 2023 ile cinayet günü tarihi arasında Murat Demir'i 'Hakaret’, 'Mala zarar verme', 'Tehdit' ve 'Israrlı takip' suçlarından emniyet ve savcılığa şikayet ettiği öğrenildi.

        SİTEYE 3 KEZ GİRİP, ÇIKMIŞ

        Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Murat Demir hakkında 'Tasarlayarak kasten öldürme' ile 'Kadına karşı kasten öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle düzenlenen iddianame, 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. Olay sonrası yapılan güvenlik kamerası incelemelerinde Murat Demir'in 5 Şubat saat 21.00 sıralarında binaya girip, 00.30 sıralarında çıkış yaptığı esnada, sol eliyle tabanca olduğu üzerinde durulan belindeki bir kabartıyı sabitlediği görüldü. Demir'in cinayet saatine kadar siteye 3 kez girip, çıktığı iddianamede yer aldı.

        'KENDİSİNİ TEHDİT ETMEDİM'

        Davanın dün görülen ilk duruşmasında savunma yapan Murat Demir, "Muradiye Terzi'yi oturduğu binanın kapıcısı olmam nedeniyle 6-7 yıldır tanırdım. Kendisiyle arkadaşlığımız ve birlikteliğimiz vardı. Bana ayın 5'inde mesaj attı, görüşme isteğini kabul ettim. Onun olduğu binaya gittim. Bir üst katında eşya taşıma vardı, beklememi istedi. Aradan 2 saat geçti, binanın etrafında vakit geçirerek sabahı bekledim. Sabah pencerenin camını açtı. Gelmem yönünde işaret verdi. Tekrar binaya girdim ama yine beklememi söyledi ve yine bekledim. Maktulün katına çıktım, o da evinden çıktı. Asansöre bindik, binanın girişine geldiğimizde burada konuşmamızın doğru olmayacağını söyledi ve tekrar yukarı çıktık. O katta başkaları da vardı, onları görünce çığlık attı. Sol eliyle cebinden silah çıkardı. Ne oldu dediğimde, 'Adam değilsin' dedi. Elindeki silahı almaya çalıştım ve arbede oldu. Elindeki silahı aldım. Kurusıkı zannettim, 'Beni bununla mı öldüreceksin' dedim. Birkaç el ateş ettim. Kurusıkı olmadığını ateş ettikten sonra anladım. Ateş ettiğimde mesafe 1 metreden azdı. Kanama görünce panik yaptım. Oradan ayrıldım ve ertesi gün teslim oldum. Söz konusu iddiaları kabul etmiyorum, kendisini tehdit etmedim" dedi.

        Tanıklardan H.M. (30) verdiği ifadede, "Muradiye’nin eşi T.T. arkadaşımdır. Maktulün arabası vardı ve bakımlarını yapıyordum. Olaydan 1 hafta önce lastikleri kesilmişti. Aracı almaya gitmiştim. Kendisine sorduğumda tam cevap vermedi. Çevrede birtakım dedikodular dolanıyordu. Maktulün birçok kişiyle görüştüğü iddia ediliyordu" diye konuştu. Mahkeme heyeti, sanık ve tanıkları dinledikten sonra duruşmayı erteledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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