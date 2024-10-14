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        Gürültü tartışmasında komşusunu döner bıçağıyla yaralayan şüpheli tutuklandı

        SAMSUN'un Canik ilçesinde gürültü tartışmasında komşusu Engin K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 18:06 Güncelleme: 14.10.2024 - 18:10
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        Gürültü tartışmasında komşusunu döner bıçağıyla yaralayan şüpheli tutuklandı
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        SAMSUN’un Canik ilçesinde gürültü tartışmasında komşusu Engin K.’yi (24) döner bıçağıyla ağır yaralayan Hayrettin Açgül (47), tutuklandı.

        Olay, dün akşam saatlerinde Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Engin K., üst kat komşusu Hayrettin Açgül’ün evinden sesler gelince uyarmak için yukarı çıktı. Annesiyle birlikte yaşayan Hayrettin Açgül ile Engin K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Açgül, evindeki döner bıçağıyla Engin K.’yi sağ bacak, sol bilek ve boynundan ağır yaraladı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, önce Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı, buradan da Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Olay yerinde yakalanıp gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

        Bu arada, Engin K.’nin 2022 yılında evlendiği ve 10 aylık kızının olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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