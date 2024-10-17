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        'Bal üretiminde dünya ikincisi olan Türkiye, çeşitlilikte birinci sırada'

        TÜRKİYEArı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) Başkan Yardımcısı Rasim Kaplan, Türkiye'nin dünyada en fazla bal üreten ikinci ülke olduğunu ve bal çeşitliliğinde ilk sırada yer aldığını söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 12:36 Güncelleme: 17.10.2024 - 12:40
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        'Bal üretiminde dünya ikincisi olan Türkiye, çeşitlilikte birinci sırada'
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        TÜRKİYEArı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) Başkan Yardımcısı Rasim Kaplan, Türkiye'nin dünyada en fazla bal üreten ikinci ülke olduğunu ve bal çeşitliliğinde ilk sırada yer aldığını söyledi.

        Dünyada 2022 yılında 1,8 milyon ton bal üretildiğini belirten TAB Başkan Yardımcısı Rasim Kaplan, "Dünyada en fazla bal üreten ikinci ülkeyiz. Elimizde 7-8 milyon kovan var. Dünyanın en fazla bal çeşitliliği de bizim ülkemizde. Türkiye coğrafyası her alanda olduğu gibi arıcılık alanında da dünyanın en zengin ülkelerinden biridir. Yıllık ortalama 115-120 bin ton bal üretiyoruz" dedi. Küresel iklim değişikliklerin bal üretimini engellememesi için de birtakım tedbirler aldıklarını ifade eden Kaplan, "Çam balı alanlarında bile bizim arıcılarımız bal üretiyor. Son 2-3 senedir çam alanlarında çıkan yangınlar var. Bunlara rağmen bizim ülkemizde bal üretimi 114 bin tonun altına düşmedi. Küresel iklim değişikliklerin bal üretimine kadar etkileneceği gündeme geldi. Bununla ilgili üniversitelerdeki hocalarımızla bunları konuşuyoruz ve bir dizi tedbirler almaya başladık" diye konuştu.

        ÇİN'DE AZALDI, TÜRKİYE'DE ARTTI

        Dünyada bal üretim miktarının 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 2,5 oranında artış yaşandığını söyleyen Kaplan, "2022 yılı dünya bal üretiminde yüzde 25,2'lik paya sahip olan Çin, 462 bin ton üretimi ile ilk sırada yer alırken; bal üretiminde yüzde 6,5'lik paya sahip Türkiye 118 bin ton ile ikinci, yüzde 4,3’lük pay ile İran 79 bin ton üretimi ile üçüncü sırada yer almaktadır. 2022 yılında bir önceki yıla göre bal üretim miktarı Çin'de yüzde 2,3 oranında azalırken, Türkiye'de yüzde 22,8 oranında, İran'da ise yüzde 2,6 oranında artmıştır" diye konuştu.

        EN FAZLA BAL ÜRETİMİ ORDU'DA

        Türkiye'de en fazla balın Ordu'da üretildiğini belirten Kaplan, "Türkiye'de bal üretimi 2023 yılında bir önceki yıla oranla yüzde 2,9 azalarak 115 bin ton olarak gerçekleştirilmiştir. Bal üretimi il bazında incelendiğinde, 2023 yılında Türkiye'deki toplam bal üretiminde yüzde 16,5'lik pay ile Ordu birinci, yüzde 10,7'lik paya sahip Adana ikinci ve yüzde 7'lik pay ile Muğla ise üçüncü sırada yer almaktadır. 2023 yılında bir önceki yıla göre üretim miktarı Ordu'da yüzde 0,5 ve Adana'da yüzde 2,9 oranında azalırken; Muğla'da ise yüzde 22,9 oranında artmıştır. 2023 yılı bal üretiminde Doğu Karadeniz Bölgesi 22 bin 775 ton üretim miktarı ile lider konumda yer almış olup, 2023 yılında Türkiye balının yüzde 19,8'lik kısmını tek başına üretmiştir. 21 bin 350 ton üretim ile Akdeniz Bölgesi yüzde 18,6'lık pay ile ikinci sırada, 17 bin 654 ton üretim ile Ege Bölgesi yüzde 15,4'lük pay ile üçüncü sırada yer almıştır. Muğla'da bal üretiminde yaşanan düşüş, 2019 yılında lider konumda olan Ege Bölgesi'ni üçüncü sıraya geriletmiştir. 2023 yılı bal veriminde Doğu Karadeniz Bölgesi 19,5 kg/kovan verim ile lider konumda yer alırken, 17,6 kg/kovan verim ile Doğu Marmara Bölgesi ikinci, Orta Anadolu Bölgesi ise 16,6 kg/kovan verim ile üçüncü sırada bulunmaktadır" dedi.

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