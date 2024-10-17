'Bal üretiminde dünya ikincisi olan Türkiye, çeşitlilikte birinci sırada'

TÜRKİYEArı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) Başkan Yardımcısı Rasim Kaplan, Türkiye'nin dünyada en fazla bal üreten ikinci ülke olduğunu ve bal çeşitliliğinde ilk sırada yer aldığını söyledi.

Dünyada 2022 yılında 1,8 milyon ton bal üretildiğini belirten TAB Başkan Yardımcısı Rasim Kaplan, "Dünyada en fazla bal üreten ikinci ülkeyiz. Elimizde 7-8 milyon kovan var. Dünyanın en fazla bal çeşitliliği de bizim ülkemizde. Türkiye coğrafyası her alanda olduğu gibi arıcılık alanında da dünyanın en zengin ülkelerinden biridir. Yıllık ortalama 115-120 bin ton bal üretiyoruz" dedi. Küresel iklim değişikliklerin bal üretimini engellememesi için de birtakım tedbirler aldıklarını ifade eden Kaplan, "Çam balı alanlarında bile bizim arıcılarımız bal üretiyor. Son 2-3 senedir çam alanlarında çıkan yangınlar var. Bunlara rağmen bizim ülkemizde bal üretimi 114 bin tonun altına düşmedi. Küresel iklim değişikliklerin bal üretimine kadar etkileneceği gündeme geldi. Bununla ilgili üniversitelerdeki hocalarımızla bunları konuşuyoruz ve bir dizi tedbirler almaya başladık" diye konuştu.

ÇİN'DE AZALDI, TÜRKİYE'DE ARTTI Dünyada bal üretim miktarının 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 2,5 oranında artış yaşandığını söyleyen Kaplan, "2022 yılı dünya bal üretiminde yüzde 25,2'lik paya sahip olan Çin, 462 bin ton üretimi ile ilk sırada yer alırken; bal üretiminde yüzde 6,5'lik paya sahip Türkiye 118 bin ton ile ikinci, yüzde 4,3’lük pay ile İran 79 bin ton üretimi ile üçüncü sırada yer almaktadır. 2022 yılında bir önceki yıla göre bal üretim miktarı Çin'de yüzde 2,3 oranında azalırken, Türkiye'de yüzde 22,8 oranında, İran'da ise yüzde 2,6 oranında artmıştır" diye konuştu.