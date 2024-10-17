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        Yolda, yanından geçen kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı

        SAMSUN'da yolda yürürken yanından geçen kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan O.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 13:33 Güncelleme: 17.10.2024 - 13:35
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        Yolda, yanından geçen kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı
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        SAMSUN'da yolda yürürken yanından geçen kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan O.A. (29), tutuklandı.

        Olay, dün, İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. B.C. (26) yolda eşi ve babasıyla yürürken, yanından geçen O.A.'nın kalçasına eliyle dokunduğu iddiasıyla polise şikayette bulundu. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı. O.A., üzerine atılı suçlamaları reddedip, elleri cebinde yürüdüğünü öne sürdü. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelinin ellerinin cebinde olmadığını, yanından geçerken B.C.'nin irkildiğini tespit etti. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlik tarafından 'cinsel saldırı' suçlamasıyla tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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