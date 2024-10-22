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        Denizdeki fırtına balık fiyatlarını etkiledi

        SAMSUN'da denizde çıkan fırtına, tezgahtaki fiyatları etkiledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 16:00 Güncelleme: 22.10.2024 - 16:05
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        Denizdeki fırtına balık fiyatlarını etkiledi
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        SAMSUN'da denizde çıkan fırtına, tezgahtaki fiyatları etkiledi. Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Atıf Malkoç, Türkiye’nin deniz bölgelerinde fırtınadan dolayı balık fiyatlarında artış olduğunu belirtti.

        Karadeniz’deki fırtına balık fiyatlarını da etkiledi. Fırtına sebebiyle düzenli av yapamadıklarını, bununda balık fiyatlarına yansıdığını ifade eden Samsun Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Atıf Malkoç, “Fiyatların anlık artışı normal çünkü fırtınadan dolayı ava çıkamıyoruz. Ancak yarın ve diğer günlerde bu sorunu çözüp vatandaşı balıkla buluşturacağız” dedi.

        ‘TÜRKİYE GENELİNDE BATIDA, DOĞUDA BÜTÜN DENİZLERDE FIRTINA VAR’

        Birkaç güne denizdeki balığın bollaşacağını ve hamsinin artacağını söyleyen Atıf Malkoç, “Fırtına nedeniyle günlerdir ava çıkamıyoruz. Fırtına gerçekten çok sert. Bundan dolayı da tezgahlardaki balık fiyatları arttı. Palamut denizdeki son zamanlarını geçiriyor. Birkaç gün daha palamut tutulur daha sonra hemen hamsi çıkar. Türkiye genelinde batıda, doğuda bütün denizlerde fırtına var. Balık satışları bu yüzden etkilendi. Denizde balık yok. Ama yarından itibaren olur diye düşünüyoruz” diye konuştu.

        Samsun'da palamudun tanesi 150 TL, istavritin kilosu 200 TL, barbunya ve mezgit 300 TL, çinekop ise 400 TL'den satılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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