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        Polisin şehit olduğu kazada savcı mütalaa verdi, sanığın hapsini istedi

        SAMSUN'da Narkotik Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Mustafa Ata Traş'ın (43) şehit olduğu, polis memuru İsmail Eken'in (39) yaralandığı kazaya ilişkin çekici sürücüsü Hasbi Can Duran'ın (26) tutuksuz yargılandığı davada savcı mütalaasını verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 12:00 Güncelleme: 23.10.2024 - 12:05
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        Polisin şehit olduğu kazada savcı mütalaa verdi, sanığın hapsini istedi
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        SAMSUN’da Narkotik Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Mustafa Ata Traş'ın (43) şehit olduğu, polis memuru İsmail Eken’in (39) yaralandığı kazaya ilişkin çekici sürücüsü Hasbi Can Duran’ın (26) tutuksuz yargılandığı davada savcı mütalaasını verdi. Mütalaada, Duran'ın 'Taksirle öldürme’ suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapsi, bilinçli taksir suçuna ilişkin cezanın üçte birinin yarısı kadar artırılması ve mesleğinden 3 aydan 3 yıla kadar menedilmesi talep edildi.

        Kaza, 26 Mart 2023'te Atakum ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre, sola dönülmez levhasının olduğu kavşaktan sahil yoluna gitmek isteyen Hasbi Can Duran idaresindeki 55 BFR 78 plakalı çekici, Atatürk Bulvarı’nda seyir halinde olan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru, evli ve 2 çocuk babası Mustafa Ata Traş'ın kullandığı motosiklete çarptı. Kazada polis memurları Mustafa Ata Traş ve arkasındaki İsmail Eken, çarpmanın etkisiyle savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların kontrolünde polis memurlarından Traş'ın şehit olduğu belirlendi. Yaralanan Eken ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılıp tedaviye alındı. Gözaltına alınan Hasbi Can Duran, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        'ŞEHİT TALİ, SANIK ASLİ KUSURLU'

        Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Hasbi Can Duran hakkında 'Taksirle öldürme' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis, 'Bilinçli taksir' suçuna ilişkin cezanın üçte birinin yarısı kadar artırılmasını ve mesleğinden 3 aydan 3 yıla kadar menedilmesi istemiyle iddianame düzenlendi. İddianame, 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. İddianamede, Hasbi Can Duran'ın 'asli kusurlu', şehit polis memuru Mustafa Ata Traş'ın ise 'tali kusurlu' olduğu rapor edildi.

        TEMMUZ 2023'TE TAHLİYE EDİLMİŞTİ

        13 Temmuz'da görülen davanın ilk duruşmasında mahkeme heyeti, tanık ve sanığı dinledikten sonra Hasbi Can Duran'ın tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi. Duran'ın avukatı Gökhan Köseoğlu, üst mahkemeye itiraz edip, adli tıp raporunda her iki tarafın da hatalı olduğu, suçun sanığın lehine işleme ihtimali, sanığın sabıkasının bulunmaması ve tutuklu kaldığı sürenin dikkate alınarak tahliyesini talep etti. Mahkeme, sanığın tahliye edilerek tutuksuz yargılanmasına karar verdi.

        DURUŞMA ERTELENDİ

        Bugün görülen duruşmada, şehit polisin eşi Hatice Traş ile kazada yaralanan İsmail Eken ve tutuksuz yargılanan Hasbi Can Duran ile taraf avukatları hazır bulundu. Mütalaasını açıklayan savcı, tutuksuz yargılanan sanığın 'Taksirle öldürme' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapsini, 'Bilinçli taksir' suçuna ilişkin cezanın üçte birinin yarısı kadar artırılmasını ve mesleğinden 3 aydan 3 yıla kadar menedilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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