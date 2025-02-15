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        790 bin makaronu depoya indirirken suçüstü yakalandı

        SAMSUN'un İlkadım ilçesinde E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 15:43 Güncelleme: 15.02.2025 - 15:45
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        790 bin makaronu depoya indirirken suçüstü yakalandı
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        SAMSUN’un İlkadım ilçesinde E.M. (27) piyasa değeri 500 bin lira olan 790 bin sahte bandrollü makaronu kamyondan depoya indirirken suçüstü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerinde kente yüklü miktarda sahte bandrollü makaron getirileceği bilgisi üzerine sevkiyatın yapıldığı kamyonu takibe aldı. İlkadım ilçesindeki bir depoya giden kamyonun şoförü E.M., içinde 500 bin lira değerinde 790 bin sahte bandrollü makaronu indirirken suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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