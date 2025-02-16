Sağlık sisteminde verimliliği artırılacak yapay zeka tabanlı dil modeli projesi

ONDOKUZ Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ve Türkiye’nin önde gelen bir bilişim firması iş birliğiyle sağlık sektörü ve sağlık turizmi alanında yapay zeka tabanlı ilk büyük dil modeli geliştiriliyor. TÜBİTAK destekli ‘Sağlık Verileri ile Eğitilmiş Büyük Dil Modeli Tabanlı Hasta Yönlendirme Robotu: SağlıkGPT’, hasta semptomlarını analiz ederek doğru sağlık hizmetine yönlendirme yapacak, sağlık sisteminin verimliliğini artıracak ve sağlık turizmi kapsamında yabancı hastalara dijital danışmanlık sağlayacak.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ve Türkiye’nin önde gelen bir bilişim firması iş birliğiyle yürütülecek proje, ‘Sağlık Verileri ile Eğitilmiş Büyük Dil Modeli Tabanlı Hasta Yönlendirme Raporu: SağlıkGPT’ adıyla sağlık verileriyle eğitilmiş yerli bir büyük yapay zeka dil modeli oluşturmayı hedefliyor. SağlıkGPT, özellikle hastaların semptomlarını analiz ederek doğru sağlık hizmetine yönlendirilmesini sağlayacak bir dijital sağlık danışmanı olarak kullanılacak. Bu yapay zeka destekli model, hastaların semptomlarını anlatarak en doğru polikliniğe yönlendirilmesini sağlayacak ve hastanelerde hasta yoğunluğunu dengeleyerek sağlık hizmetlerinde verimliliği artıracak. Ayrıca proje, sağlık turizmine katkı sağlayarak yurt dışındaki hastaların Türkiye’deki sağlık kuruluşlarına kolay erişimini amaçlıyor. Mobil ve internet tabanlı uygulamalar sayesinde yabancı hastalar kendi dillerinde bilgi alarak tedavi süreçlerini planlayabilecekler. Türkiye’de sağlık alanında geliştirilen ilk büyük dil modeli olacak ‘SağlıkGPT’, medikal terimlere odaklanarak Türkçe sağlık verileriyle eğitilecek. 11’den fazla özel ve kamu hastanesiyle iş birliği yapılan projede, 1 Nisan 2025’te başlayacak çalışmaların ardından, Ağustos 2025’te demo sürümünün test edilmesi planlanıyor.

‘SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ÇOK YENİLİKÇİ BİR ARAÇ OLACAK’

Projenin detaylarını paylaşan OMÜ Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi İsmail İşeri, “SağlıkGPT, TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) 1505 Üniversite-Sanayi İşbirliği destek programında desteklendi. Projemiz kapsamında OMÜ ile Türkiye’nin en büyük bilişim firmalarından bir tanesiyle bir iş birliği gerçekleştirdik. Projemiz geçtiğimiz hafta TÜBİTAK tarafından kabul edildi. Bu proje kapsamında biz ‘SağlıkGPT’ ismini verdiğimiz bir yapay zeka geliştiriyoruz. Geliştireceğimiz bu yapay zeka projesi sağlık sektöründe çok yenilikçi bir araç olarak karşımıza çıkacak” diye konuştu.

‘SAĞLIK TURİZMİNDE DE ÖNEMLİ GÖREVLER ÜSTLENECEK’ Yapay zeka destekli sistemin hastanelerin çağrı merkezleri ve internet siteleri üzerinden entegre olarak çalışacağını belirten İşeri, “SağlıkGPT, birincisi sağlık sektöründe doğru hasta yönlendirme anlamında önemli görevler ifa edecek. Bunlardan bir tanesi örneğin, bir hasta bir hastanenin internet sitesine girdiğinde veya çağrı merkezini aradığında semptomlarıyla ilgili yapay zeka ile konuşacak ve hastanın en doğru polikliniğe yönlenmesi sağlanacak. Bu da hem hastalarımızda hem de hastanelerimizde hasta memnuniyeti hem de verimlik anlamında tüm sağlık sektörüne önemli katkılar sunacaktır. Diğer bir önemli yönü de aslında biz sağlık turizmi anlamında bu projenin çok önemli görevler üstleneceğini düşünüyoruz. Geliştireceğimiz mobil uygulama ve web uygulama sayesinde yurt dışı hastalarında bu ürünle temasa geçmelerini sağlayacağız. Bu bağlamda hastaların bu sistemi kullanarak ülkemizin sağlık kuruluşlarında tedavi görmeleri anlamında bir yönlendirme mekanizması da kurmayı düşünüyoruz” dedi. ‘KENDİMİZE AİT TÜRKÇE MEDİKAL BİR YAPAY ZEKA EĞİTMİŞ OLACAĞIZ’ SağlıkGPT’nin Türkiye’nin ilk medikal yapay zeka dil modeli olma özelliğini taşıdığını ifade eden İşeri, “Yapay zeka, her sektörde çok yaygın kullanılıyor. Sağlık sektörü de yapay zekanın en yaygın ve en etkili kullanıldığı yerlerden bir tanesi. Biz ülke ve OMÜ olarak bu projenin içerisinde olmaktan çok mutluluk duyuyoruz. Projemizle beraber sağlık sektörüne ve turizmine önemli katkılar sunacağımızı düşünüyoruz. Bu projenin kendi içerisinde çok özgün yönleri var. Özellikle medikal anlamındaki kelimelerin yapay zeka tarafından öğrenilmesi için geliştireceğimiz model eğitimi çalışmalarımız olacak. Bu anlamda da kendimize ait Türkçe medikal bir yapay zeka eğitmiş olacağız. Bu anlamda hem Türkiye’deki yapay zeka ekosistemini hem de sağlık teknolojileri alanındaki ekosisteme katkı yapmasını sağlayacağız. Türkiye’de bu proje şu anda ilk. Türkiye’de geliştirilen buna benzer bir ürün görmüyoruz. Bu anlamda bu projenin de bir öncülüğünü yapmış olacağız. Projemizin başvuru sürecinde 11’den fazla özel ve kamu hastaneleriyle iş birliği yaptık ve bunlardan niyet mektubu aldık. Ürünümüz geliştiği zaman bu hastanelerimizle bağlantıları devam ettireceğiz. Birlikte ülkemize çok kıymetli bir ürün kazandıracağımızı söyleyebiliriz” diye konuştu.