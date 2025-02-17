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        Sezin'e çarpıp ölümüne neden olan sürücüye elektronik kelepçe takıldı

        SAMSUN'da kullandığı otomobille yolun karşısına geçmek isteyen Sezin Sezgin'e (10) çarpıp ölümüne neden olan ve hapsi verilen Hülya Ö.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 14:07 Güncelleme: 17.02.2025 - 14:07
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        Sezin'e çarpıp ölümüne neden olan sürücüye elektronik kelepçe takıldı
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        SAMSUN’da kullandığı otomobille yolun karşısına geçmek isteyen Sezin Sezgin’e (10) çarpıp ölümüne neden olan ve hapsi verilen Hülya Ö.’ye (32) ailenin avukatının itirazı üzerine elektronik kelepçe takıldı. Sezin Sezgin’in halası da olan Avukat Özlem Sezgin Azal, “Tutuklu yargılanması için mücadelemiz devam ediyor” dedi.

        Olay, 10 Aralık 2024’te Çarşamba ilçesi Çay Mahallesi Mustafa Kemal Güneşdoğdu Caddesi’nde meydana geldi. Sezin Sezgin annesinin otomobilindeki telefonu almak için kafeden dışarı çıktı. Yolun karşısına geçmek isteyen Sezgin’e, 2 çocuğuyla birlikte seyir halinde olan Hülya Ö.’nün kullandığı 34 PD 5421 plakalı otomobil çarptı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Sezgin’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, Hülya Ö. gözaltına alındı.

        Hülya Ö., ifadesinde, “Hatırladığım kadarıyla aracımın hızı 45-50 kilometreydi. Aktif olarak 1 yıldır araç kullanıyorum. Ehliyetimi yaklaşık 1 yıl önce aldım. Stajyer sürücü olarak ehliyetim bulunmakta. Önüme birinin atladığını gördüm ama çocuk olduğunu görmedim. Bir şeye çarptığımı anlasam da neye çarptığımı anlamadım. Çarpmanın etkisiyle kız ileriye savruldu” dedi. Emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede mahkemeye çıkarılan Hülya Ö.’ye ev hapsi verildi. Ayrıca Hülya Ö.’nün, anne Ece Sezgin’e (33) ‘Çocuğuna sahip çıksaydın’ dediği anlar ise çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

        İDDİANAME HAZIRLANDI

        Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı, Hülya Ö. hakkında 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan iddianame düzenledi. İddianame, Çarşamba 6’ncı Asliye Ceza Mahkemesi’nde kabul edildi. İddianamede yer verilen bilirkişi raporunda, yaya Sezin Sezgin’in yolu kontrol etmeden çıkması sebebiyle kusurlu olsa da sürücü Hülya Ö.’nün, yaya refüje yaklaştığı sırada çarptığı, sol 2 lastiği ile yayanın üzerinden geçtiği, kazanın şiddetinin artmasını önlemek için frenleme ve manevra gibi eylemleri yapmadığı yer aldı. Raporda ayrıca Hülya Ö.’nün kazada dikkatsiz ve tedbirsiz davranıp hızını yeterince azaltmadan ve trafiği gerektirdiği şartları dikkate almadığından dolayı kusurlu bulunduğu belirtildi.

        ‘ELEKTRONİK KELEPÇE BİZİM İÇİN ASLA YETERLİ DEĞİL’

        31 Ocak’ta DHA’ya konuşan Ece Sezgin, “O kadar akıllı bir çocuktu ki benim kızım, kardeşini her zaman ona emanet ederdim. Ona ‘Kardeşinin elini tut tamam mı’ derdim. Sorumluluk sahibi bir çocuktu. Kazaya kadere inanıyorum ama sorumsuzluğa inanmıyorum. Adalet yerini bulsun istiyorum” demişti.

        Ailenin itirazı üzerine ev hapsindeki Hülya Ö.’ye 4 Şubat günü elektronik kelepçe takıldı. Bunun yanı sıra Sezgin ailesinin bir internet sitesi üzerinden sürücünün tutuklanması için başlattığı kampanyada da imza sayısı 20 bini geçti.

        Sezin Sezgin’in halası Avukat Özlem Sezgin Azal, “Tutuklu yargılanması için mücadelemiz devam ediyor. Yaşadığımız olaya benzer konularda aynı suçtan tutuklu yargılanan binlerce insan var. Bizim olayda ise ancak ev hapsi tedbiri uygulandı. Yayınlarımız ve videolarımızla elektronik kelepçeyi bile daha yeni taktılar. Binlerce imza topladık, bu kamu vicdanını rahatsız eden bir durum” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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