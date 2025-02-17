Sezin'e çarpıp ölümüne neden olan sürücüye elektronik kelepçe takıldı

SAMSUN’da kullandığı otomobille yolun karşısına geçmek isteyen Sezin Sezgin’e (10) çarpıp ölümüne neden olan ve hapsi verilen Hülya Ö.’ye (32) ailenin avukatının itirazı üzerine elektronik kelepçe takıldı. Sezin Sezgin’in halası da olan Avukat Özlem Sezgin Azal, “Tutuklu yargılanması için mücadelemiz devam ediyor” dedi.

Olay, 10 Aralık 2024’te Çarşamba ilçesi Çay Mahallesi Mustafa Kemal Güneşdoğdu Caddesi’nde meydana geldi. Sezin Sezgin annesinin otomobilindeki telefonu almak için kafeden dışarı çıktı. Yolun karşısına geçmek isteyen Sezgin’e, 2 çocuğuyla birlikte seyir halinde olan Hülya Ö.’nün kullandığı 34 PD 5421 plakalı otomobil çarptı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Sezgin’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, Hülya Ö. gözaltına alındı.

Hülya Ö., ifadesinde, “Hatırladığım kadarıyla aracımın hızı 45-50 kilometreydi. Aktif olarak 1 yıldır araç kullanıyorum. Ehliyetimi yaklaşık 1 yıl önce aldım. Stajyer sürücü olarak ehliyetim bulunmakta. Önüme birinin atladığını gördüm ama çocuk olduğunu görmedim. Bir şeye çarptığımı anlasam da neye çarptığımı anlamadım. Çarpmanın etkisiyle kız ileriye savruldu” dedi. Emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede mahkemeye çıkarılan Hülya Ö.’ye ev hapsi verildi. Ayrıca Hülya Ö.’nün, anne Ece Sezgin’e (33) ‘Çocuğuna sahip çıksaydın’ dediği anlar ise çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı, Hülya Ö. hakkında 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan iddianame düzenledi. İddianame, Çarşamba 6’ncı Asliye Ceza Mahkemesi’nde kabul edildi. İddianamede yer verilen bilirkişi raporunda, yaya Sezin Sezgin’in yolu kontrol etmeden çıkması sebebiyle kusurlu olsa da sürücü Hülya Ö.’nün, yaya refüje yaklaştığı sırada çarptığı, sol 2 lastiği ile yayanın üzerinden geçtiği, kazanın şiddetinin artmasını önlemek için frenleme ve manevra gibi eylemleri yapmadığı yer aldı. Raporda ayrıca Hülya Ö.’nün kazada dikkatsiz ve tedbirsiz davranıp hızını yeterince azaltmadan ve trafiği gerektirdiği şartları dikkate almadığından dolayı kusurlu bulunduğu belirtildi.