Elbise dolabında kenevir yetiştiren şüpheliye gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında İlkadım ilçesindeki M.İ.Y.'nin evine operasyon düzenledi. Şüphelinin elbise dolabını sera gibi kullanarak kenevir yetiştirdiği tespit edildi. Evde yapılan aramalarda; 335 gram esrar, 3 kök kenevir bitkisi ve özel iklimlendirme sistemi ele geçirildi. Gözaltına alınan M.İ.Y.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.