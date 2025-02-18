Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda resmi antrenmanlar başladı

SAMSUN’da gerçekleşen Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası’nda, yarışmacı ülkelerin katılımı ile resmi antrenmanlar başladı.

Samsun, 17-23 Şubat 2025 tarihleri arasında Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası’na ev sahipliği yapıyor. İlkadım Okçuluk Tesisleri’nde oynanacak olan şampiyonada ülkelerin katılımı ile resmi antrenmanlar başladı. 25 ülke ve yaklaşık 300 sporcunun dahil olduğu Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası’nda klasik ve makaralı yayın yanı sıra barebow (yalın yay) kategorisinde büyükler ve 21 yaş altında gerçekleştirecek.

19 Şubat Çarşamba günü resmi atışların başlayacağı şampiyona öncesinde yayınlanan bilgilendirme metninde ise, “19 Şubat 2025 Çarşamba sıralama turları, 20 Şubat 2025 Perşembe bireysel elemeler, çeyrek, yarı finaller ve finaller, U21 bireysel elemeler, çeyrek, yarı final ve finaller, barebow elemeleri, 21 Şubat 2025 Cuma takım elemeleri, U21 takım elemeleri, barebow takım elemeleri, 22 Şubat 2025 Cumartesi U21 takım bronz ve altın finalleri, U21 takım madalya töreni, U21 bireysel bronz ve altın finalleri, U21 bireysel madalya töreni, 23 Şubat 2025 Pazar ise takım bronz ve altın finalleri, takım madalya törenleri, bireysel bronz ve altın finalleri, bireysel madalya törenleri gerçekleştirilecek” şeklinde belirtildi.