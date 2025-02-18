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        Samsun'da 'iglu ev' yaptılar

        SAMSUN'un Ladik ilçesi Akdağ mevkisinde, doğa tutkunları kar kalıplarıyla 'iglu ev' yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 13:21 Güncelleme: 18.02.2025 - 13:26
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        Samsun'da 'iglu ev' yaptılar
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        SAMSUN'un Ladik ilçesi Akdağ mevkisinde, doğa tutkunları kar kalıplarıyla 'iglu ev' yaptı.

        Ladik ilçesindeki Akdağ'a gelen doğa tutkunlarından Murat Somuncu, Mehmet Ali Yılmaz, İsmail Akkuş, Mustafa Çelebi, Hüseyin Malkoç, Volkan Karaman, Turgay Baş ve Mesut Yayla, kar kalıpları oluşturup bir iglu ev inşa etti. Kar ve soğuk hava şartlarında, geleneksel Eskimo barınaklarından ilham alan grup, Ladik Akdağ'ın zirvesinde tamamen kar bloklarından oluşan yapı inşa etti. Hem zorlu hem de eğlenceli olduğu belirtilen çalışmanın ardından tamamlanan iglu, çevredekilerin de ilgisini çekti. İgluyu inşa eden ekip, kar kalıplarını titizlikle yerleştirip dayanıklı bir yapı oluşturduklarını ve bu deneyimin kendileri için unutulmaz olduğunu ifade etti. Ladik Akdağ’da sıkça kamp yaptıklarını söyleyen grup, doğayla iç içe aktiviteler yapıp, bölgenin kış turizmine katkı sağlamak istediklerini de sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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