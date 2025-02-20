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        Samsun'da eğitime 1,5 gün ara

        SAMSUN'da etkili olan kar yağışı nedeniyle bugün öğleden sonra ve yarın, okullar tatil edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 13:16 Güncelleme: 20.02.2025 - 13:22
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        Samsun'da eğitime 1,5 gün ara
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        SAMSUN'da etkili olan kar yağışı nedeniyle bugün öğleden sonra ve yarın, okullar tatil edildi.

        Meteoroloji 10'uncu Bölge Müdürlüğü’nün sarı kodlu uyarısının ardından Samsun’da sabah erken saatlerinde kar yağışı başladı. Yağış hayatı olumsuz etkilerken, okullar bugün öğleden sonra ve yarın tatil edildi. Vali Orhan Tavlı tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

        "Samsunlu hemşehrilerimiz, sevgili öğrencilerimiz, kıymetli öğretmenlerimiz ve velilerimiz, Meteoroloji 10'uncu Bölge Müdürlüğünden 20 Şubat 2025 tarih ve saat 12.00 itibarıyla gelen sarı kodlu uyarıya göre; ilimizde devam eden kar yağışlarının yer yer kuvvetli olacağı, buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar yaşanabileceği değerlendirildiğinden tedbir amaçlı olarak ilimiz genelindeki, Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi/özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı kreşlerde, Müftülüğe bağlı ihtiyaç odaklı gündüzlü ve 4-6 yaş Kur'an kurslarında eğitim-öğretime 20 Şubat 2025 Perşembe saat 12.00'den itibaren ve 21 Şubat 2025 Cuma günü ara verilmiştir."

        Ayrıca, kamu kurumlarında görevli hamileler, engelliler, çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden anneler de idari izinli sayılacağı belirtildi.

        Öte yandan Samsun’da etkili olan yoğun kar yağışı, kentte güzel görüntüler oluşturdu. Onur Anıtı, Tütün İskelesi ve kentin simgesel alanları beyaza bürünüp fotoğraflık manzaralar sundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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