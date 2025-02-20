Judo Ümit Milli Takımı Samsun'da hazırlıklarını sürdürüyor
– SAMSUN Türkiye Olimpiyatlara Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) Judo Ümit Milli Takımı kampı devam ediyor.
– SAMSUN Türkiye Olimpiyatlara Hazırlık Merkezi’nde (TOHM) Judo Ümit Milli Takımı kampı devam ediyor.
15 Şubat’ta başlayan ve 5 Mart’ta sona erecek olan Ümit Erkekler Milli Takım Hazırlık kampı, Samsun Olimpiyat Hazırlık Merkezi’nde 51 erkek sporcu ile devam ediyor. Başantrenör Sinan Sandal, kıdemli antrenörler Barış Özen ve Rahman Rahim Katipoğlu eşliğinde sporcular 8-9 Mart tarihlerinde Antalya’da yapılacak olan Ümitler Avrupa Kupası hazırlıklarını sürdürüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.