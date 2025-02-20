Judo Ümit Milli Takımı Samsun'da hazırlıklarını sürdürüyor

– SAMSUN Türkiye Olimpiyatlara Hazırlık Merkezi’nde (TOHM) Judo Ümit Milli Takımı kampı devam ediyor.

15 Şubat’ta başlayan ve 5 Mart’ta sona erecek olan Ümit Erkekler Milli Takım Hazırlık kampı, Samsun Olimpiyat Hazırlık Merkezi’nde 51 erkek sporcu ile devam ediyor. Başantrenör Sinan Sandal, kıdemli antrenörler Barış Özen ve Rahman Rahim Katipoğlu eşliğinde sporcular 8-9 Mart tarihlerinde Antalya’da yapılacak olan Ümitler Avrupa Kupası hazırlıklarını sürdürüyor.