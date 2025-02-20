Zabıta cinayetinde 2 sanığa müebbet hapis

SAMSUN’da zabıta memuru Selçuk Kurt’u (35) tabancayla vurup öldüren Recep Soylu (37) ile onu azmettirdiği öne sürülen İsmail Şanlı (36), 'İştirak halinde kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen yıl 29 Mayıs'ta saat 18.30 sıralarında, İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi Katip Çelebi Sokak'ta meydana geldi. Belediyede zabıta memuru olarak çalışan Selçuk Kurt, kahveden çıkıp yolda yürürken yanına yaklaşan otomobilin sürücüsü İsmail Şanlı ile konuşmaya başladı. Konuşma tartışmaya dönüşürken, duran otomobilin ön tarafında yolcu koltuğunda oturan Recep Soylu inip Kurt'a tabancayla 2 el ateş etti. Soylu, aynı otomobille kaçtı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Selçuk Kurt, ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Samsun Gazi Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Olayla ilgili çalışma yapan polis, bir kurumda işçi olarak çalışan eski uzman çavuş İsmail Şanlı ile güvenlik görevlisi Recep Soylu’yu gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, tutuklandı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ardından hazırlanan iddianameyle Recep Soylu ve İsmail Şanlı hakkında ‘Kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın ikinci duruşması 10 Ocak’ta görüldü. Mütalaasını açıklayan savcı, tutuklu yargılanan Recep Soylu ve İsmail Şanlı’nın ‘İştirak halinde adam öldürme’ suçundan müebbet hapsini talep etti.

Davanın bugün görülen karar duruşmasına tutuklu sanıklar Recep Soylu ile İsmail Şanlı, Selçuk Kurt’un eşi Özlem Kurt, taraf avukatları Cihan Şahin, Öznur Öztürk, Melike Er ve Medine Er Kılıç katıldı.

'PLANLAMA YOKTUR'

İsmail Şanlı’nın avukatı Öznur Öztürk yaptığı savunmada, "Müvekkilimiz olay günü arkadaşını alıp yolda ilerlerken mağdurla denk geldi. Mağdur tarafından hakaret ve darbedilmiştir. Arkadaşı tarafından bu olay gerçekleştirilmiştir. Anlık olarak gerçekleşmiştir ve herhangi bir planlama yoktur. Müvekkilimiz şayet adamı öldürme niyetiyle gitmiş olsaydı, arkadaşlarının olduğu 15 kişilik kahvede bu olayı gerçekleştirmezdi. Beraatini ve tahliyesini talep ediyoruz" dedi.