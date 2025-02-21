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        Samsun merkezli 12 ilde dolandırıcılık operasyonunda 4 şüpheli adliyede

        SAMSUN merkezli 12 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 13'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 4 kişi ise adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 11:01 Güncelleme: 21.02.2025 - 11:05
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        Samsun merkezli 12 ilde dolandırıcılık operasyonunda 4 şüpheli adliyede
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        SAMSUN merkezli 12 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 13’ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 4 kişi ise adliyeye sevk edildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya üzerinden sahte kadın kıyafeti satış ilanları vererek dolandırıcılık yapan yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Şüphelilerin satışı yaptıktan sonra müşterilerle iletişime geçip, 'Ürün kodunu yanlış girdiniz, paranız havuza düştü, iade ve sipariş düzeltme yapılması gerekiyor' gibi söylemlerle internet bankacılığına yönlendirdiği, bu yöntemle 18 kişiyi toplam 300 bin lira dolandırdıkları tespit edildi.

        BANKA HESAPLARINDA 20 MİLYON TL'LİK İŞLEM

        Samsun merkezli İstanbul, Kocaeli, Denizli, İzmir, Gaziantep, Diyarbakır, Hatay, Afyon, Bitlis, Van ve Mersin'de 26 adrese 18 Şubat’ta eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin banka hesaplarında yapılan incelemede, 2024 yılında toplam 20 milyon liralık işlem gerçekleştiği belirlendi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 1 milyon lira değerinde düzenlenmiş senet, 12 banka kartı, 19 cep telefonu, 21 SIM kart, 2 laptop ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

        13 şüpheli, emniyetteki ifadesinin ardından salıverilirken, 4 şüpheli ise bugün adliyeye sevk edildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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