Samsun'da çocukların tehlikeli kızak eğlencesi

İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi’nde dün saat 23.00 sıralarında 2 çocuk, trafiğe açık yolda hafif ticari aracın arkasına bağladıkları kızaklarla kaymaya başladı. Bu sırada arkadan gelen bir otomobilin de buzlanma nedeniyle kaydığı görüldü. Çocukların tehlikeye aldırış etmeden eğlendikleri o anları çevredeki bir kişi cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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