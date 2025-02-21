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        Samsun'da çocukların tehlikeli kızak eğlencesi

        SAMSUN'da hafif ticari aracın arkasına bağladığı kızaklarla 2 çocuğun trafiğe açık yolda tehlikeye aldırmadan kayarak eğlendikleri anlar cep telefonuyla görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 11:22 Güncelleme: 21.02.2025 - 11:25
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        Samsun'da çocukların tehlikeli kızak eğlencesi
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        SAMSUN’da hafif ticari aracın arkasına bağladığı kızaklarla 2 çocuğun trafiğe açık yolda tehlikeye aldırmadan kayarak eğlendikleri anlar cep telefonuyla görüntülendi.

        İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi’nde dün saat 23.00 sıralarında 2 çocuk, trafiğe açık yolda hafif ticari aracın arkasına bağladıkları kızaklarla kaymaya başladı. Bu sırada arkadan gelen bir otomobilin de buzlanma nedeniyle kaydığı görüldü. Çocukların tehlikeye aldırış etmeden eğlendikleri o anları çevredeki bir kişi cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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