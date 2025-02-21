Ekipler, karlı yolları aşıp, 2'si bebek 3 kişiyi hastaneye ulaştırdı

YOĞUN kar yağışının etkili olduğu Samsun’da kırsal mahallelerde rahatsızlanan 2 bebek ile 1 yetişkin, ekipler tarafından hastaneye ulaştırdı.

Yakakent ilçesinin Büyükkırık Mahallesi’nde rahatsızlanan 3 aylık bebeğin ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp, yardım istedi. Bunun üzerine Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Birimi (UMKE) ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekipleri, zorlu bir yolculuğun ardından mahalleye ulaştı. İlk müdahalesi yapılan bebek, hastaneye kaldırıldı. İlçenin Kuzuören Mahallesi’nde sağlık sorunu yaşayan 1,5 yaşındaki bebek de 4x4 ambulansla güvenli bir şekilde hastaneye taşındı.

Vezirköprü ilçesi Devalan Mahallesi’nde rahatsızlanan 55 yaşındaki kişi de uzun uğraşlar sonucu evinden alınarak hastaneye götürüldü.