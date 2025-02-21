Samsun'da çocuklar, tatili fırsata çevirdi; kar topu oynayıp, kardan adam yaptılar

SAMSUN’da kar tatilini fırsat bilen çocuklar ve aileleri parklarda ve sokaklarda kar topu oynayıp, kardan adam yaptı.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından dün başlayan kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi. Tatil haberini alan öğrencilerin mutluluğu bugün de devam etti. Okulların tatil olmasıyla birlikte aileleri ile sokaklarda ve parklara çıkan çocuklar kar topu oynadı, kardan adam yaptı, tepsi ve poşetlerle kayarak karın keyfini çıkardı.