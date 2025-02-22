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        Samsun'da karlı havada denize girdiler

        SAMSUN'dasoğuk ve karlı havaya aldırmayan 2 genç, denize girdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 12:06 Güncelleme: 22.02.2025 - 12:10
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        Samsun'da karlı havada denize girdiler
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        SAMSUN'dasoğuk ve karlı havaya aldırmayan 2 genç, denize girdi.

        Samsun'da kar yağışı ile birlikte kent beyaza bürünürken; Atakum ilçesi Ömürevleri Sahili'nde 2 genç soğuğa aldırmadan denize girdi. Hava sıcaklığının gece saatlerinde eksi 2'ye düştüğü kentte denize giren gençler, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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