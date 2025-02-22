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        'Minibüs', iddianamede silah sayıldı

        SAMSUN'datrafikte tartıştığı polis memuru Abdullah E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 12:38 Güncelleme: 22.02.2025 - 12:40
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        'Minibüs', iddianamede silah sayıldı
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        SAMSUN'datrafikte tartıştığı polis memuru Abdullah E. (40) ile annesi Dürdane E.'nin (72) üzerine minibüs sürdüğü iddiasıyla Gökhan S. (50) hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede; minibüs 'silah' olarak sayılırken, tutuksuz sanık hakkında 'Silahla basit yaralama' ve 'Mala zarar verme' suçlarından ceza istendi.

        Olay, geçen yıl 20 Şubat'ta Atakum ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Polis memuru Abdullah E., kızı ve annesi Dürdane E.'yi tedavisi için hastaneye götürdü. Otomobiliyle durduktan sonra kapıyı açıp annesini indirmek isteyen Abdullah E. ile bu sırada yoldan çekilmesini isteyip kornaya basan minibüs sürücüsü Gökhan S. arasında tartışma çıktı. Gökhan S. de Abdullah E., ile Dürdane E.'nin üzerine minibüsü sürdü. Minibüs ile otomobil arasına sıkışan Abdullah E. ile annesi yaralandı. Yaralılar, hastanede tedaviye alındı.

        İTİRAZ SONRASI TUTUKLANDI

        Minibüs şoförü, gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 21 Şubat 2024’te adliyeye sevk edilen Gökhan S., ifadesinde, "Bir şey yapmadım. O geldi, bana tabanca kabzasıyla vurdu. Ona vurmadım" dedi. Şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcının itirazı sonrası 27 Şubat 2024'te yeniden gözaltına alınan Gökhan S., çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı. Gökhan S., yaklaşık 1 ay kaldığı cezaevinden avukatının yaptığı itiraz sonrası adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliye edildi.

        DEBRİYAJDAN AYAĞI KAYMIŞ

        Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı Gökhan S. hakkında 'Silahla basit yaralama' ve 'Mala zarar verme' suçlarından iddianame düzenledi. İddianame, Samsun 5’inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. İddianamede; Gökhan S.'nin verdiği ifadede, bir anda ayağını debriyajdan kayması nedeniyle araca çarptığını, Abdullah E.'nin üzerine gelince de aracı geri vitese takıp, manevra yapınca ileriye gideceği sırada, yanlışlıkla müştekilere çarptığını söylediği belirtildi.

        'YİNE SİLAHTAN SAYILAN ARACI'

        Mağdurların basit tıbbi müdahale ile giderilecek şekilde yaralandığı belirtilen iddianamede, şu değerlendirmelerde bulunuldu: "Şüphelinin yukarda anlatılı şekilde araçla kasıtlı olarak müşteki Abdullah'ı aracına çarparak zarar verdiği, 'yine silahtan sayılan aracı'nı müştekiler Abdullah ile Dürdane'nin üzerine kasıtlı olarak sürerek müştekilere çarpmak suretiyle yaraladığı, şüphelinin üzerine atılı 2 kez silahla basit yaralama ve mala zarar verme suçlarını işlediğine dair kamu davasını açmayı gerektirir yeterli şüphe oluşturacak delil bulunduğu anlaşılmakta. Şüphelinin yukarda yazılan sevk maddeleri uyarınca mahkemenizce yargılanmasının yapılarak üzerine isnat edilen suç açısında cezalandırılması iddia ve talep olunur."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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