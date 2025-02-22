Samsunspor – Rizespor: 2 – 3
STAT: Yeni 19 Mayıs HAKEMLER: Halil Umut Meler, Mehmet Kapluhan, Gökmen BaltacıSAMSUNSPOR: Okan Kocuk, Van Drongelen, Satka, Zeki Yavru, Soner Gönül (Dk.
STAT: Yeni 19 Mayıs
HAKEMLER: Halil Umut Meler, Mehmet Kapluhan, Gökmen Baltacı
SAMSUNSPOR: Okan Kocuk, Van Drongelen, Satka, Zeki Yavru, Soner Gönül (Dk. 90+1 Nctham), Bennasser, Celil, Emre Kılınç (Dk. 84 Nanu), Holse (Dk. 63 Soner Aydoğdu), Muja (Dk. 63 Schindler), Dimata
RİZESPOR: Tarık, Taha, Samet, Alikulov, Hojer, Papanikolaou (Dk. 22 Buljubasic), Olawoyin, Abdülkadir Ömür (Dk. 46 Berkay Özcan), Mithat (Dk. 46 Jurecka), Akintola (Dk. 46 Zeqiri), Sowe (Dk. 90+3 Mocsi)
GOLLER: Dk. 23 Samet Akaydin (kk), Dk. 41 Emre Kılınç (Samsunspor) - Dk. 52 Satka (kk), Dk. 86 Sowe, Dk. 88 Zeqiri (Rizespor)
SARI KARTLAR: Zeqiri, Jurecka, İlhan Palut (Teknik Direktör) (Rizespor) - Ntcham (Samsunspor)
Süper Lig’in 25’inci haftasında Samsunspor, kendi sahasında karşılaştığı Rizespor’a 3 - 2 mağlup oldu.
2’nci dakikada ani gelişen Samsunspor atağında Celil Yüksel’in ceza sahası dışından kaleye çektiği şutu kaleci Tarık güçlükle kurtardı. Dönen pozisyonda top auta çıktı.
9’uncu dakikada Emre Kılınç’ın ceza sahasına yaptığı ortada topa iyi yükselen Dimata’nın kafa vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.
18’inci dakikada Zeki Yavru’nun kullandığı serbest vuruşta kaleci Tarık topu son anda tokatladı. Rizespor defansı topu uzaklaştırdı.
23’üncü dakikada Zeki Yavru’nun kullandığı serbest vuruşta, Samet Akaydin ters kafa vuruşunda topu kendi ağlarına gönderdi: 1–0.
28’inci dakikada Hojer’in kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Olawoyin’in kafa vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.
41’inci dakikada ani gelişen Samsunspor atağında Dimata’nın pasıyla buluşan Emre Kılınç’ın ceza sahasına girer girmez kaleye çektiği şut ağlarla buluştu: 2–0.
Karşılaşmanın ilk yarısı 2-0 sonuçlandı.
52’nci dakikada Taha’nın ceza sahasına yaptığı ortada Satka’ya çarpan top yön değiştirerek ağlara gitti: 2–1.
69’uncu dakikada Schindler’in ceza sahasına yaptığı ortada Soner Aydoğdu’nun gelişine vurduğu top az farkla üstten auta çıktı.
86’ncı dakikada Zeqiri’nin topuk pasıyla buluşan Sowe’in ceza sahasına girer girmez kaleye çektiği şut ağlarla buluştu: 2–2.
88’inci dakikada ani gelişen Rizespor atağında Zeqiri’nin çalımlarla ceza sahasına girer girmez kaleye çektiği şut ağlarla buluştu: 2–3.
Karşılaşma 2–3 sonuçlandı.
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