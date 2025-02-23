Koltuktan yaptıkları kızağı aracın arkasına bağlayıp, kaydılar

SAMSUN’un 19 Mayıs ilçesinde bir grup arkadaş, koltuktan yaptıkları kızağı hafif ticari araca bağlayıp kilometrelerce seyahat etti.

19 Mayıs ilçesinde bir grup arkadaş, koltuğun altına eklenti kullanarak karda daha iyi kaymayı sağlayan kızak yaptı. Kızağı hafif ticari araca bağlayan grup, sokaklarda kilometrelerce seyahat etti. 3 kişinin kızakla kaydığı anlar, cep telefonuyla görüntülendi.