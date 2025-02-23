Uyuşturucuyu saklamak için 3 ev kiralamış

SAMSUN’da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin uyuşturucu maddeleri saklamak için 3 farklı ev daha kiraladığı tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Y.Ç. ve Ş.K.’nin uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etti. Ekipler, şüphelilerin Atakum ilçesi Mimar Sinan ve Atakent mahallelerindeki evlerine operasyon düzenledi. Şüpheliler, gözaltına alındı.

Soruşturmanın devamında, Y.Ç.’nin kendi evinin dışında uyuşturucu maddeleri saklamak için 3 farklı ev daha kiraladığı tespit edildi. Bu evlerde yapılan aramalarda, valizlerin içerisine gizlenmiş 30 bin sentetik hap, 475 gram metamfetamin, 250 gram kokain, 348 ecstasy, 5 gram esrar ve 3 hassa terazi ele geçirildi.

Soruşturma sürüyor.