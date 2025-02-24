Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsunspor Başkan Vekili Bilen: Göztepe karşısında puanlar almak zorundayız

        SAMSUNSPOR Başkan Vekili Veysel Bilen, Rizespor karşılaşmasında beklenmedik şok bir mağlubiyet aldıklarını belirterek, "Göztepe karşısında puan almak istiyoruz değil, puanlar almak zorundayız demeliyiz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 12:33 Güncelleme: 24.02.2025 - 12:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsunspor Başkan Vekili Bilen: Göztepe karşısında puanlar almak zorundayız
        ABONE OL

        SAMSUNSPOR Başkan Vekili Veysel Bilen, Rizespor karşılaşmasında beklenmedik şok bir mağlubiyet aldıklarını belirterek, “Göztepe karşısında puan almak istiyoruz değil, puanlar almak zorundayız demeliyiz” dedi.

        Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, Süper Lig’in 25’nci haftasında oynanan Rizespor karşılaşmasında evlerinde alınan mağlubiyet için oldukça üzgün olduklarını belirtti. Bir sonraki hafta İzmir’de oynanacak Göztepe müsabakası için herhangi bir bahane olmadan puanlar almak zorunda olduklarını söyleyen Veysel Bilen, “Rizespor maçı bizim hiç beklemediğimiz şok bir mağlubiyet oldu. 2-0 öne geçtiğimiz ve çok iyi oynadığımız bir ilk yarıdan sonra değerlendirmekte zorluk yaşadığımız bir ikinci yarı geçirdik. Bu sonucu hak etmedik diyemeyeceğim çünkü ikinci yarı takım oyundan düştü. Ama evimizde mağlup olmanın üzüntüsü tabi ki bir başka oluyor. Bu yüzden haftaya Göztepe karşısında puan kaybı yaşamadan yolumuzda devam etmek istiyoruz” diye konuştu.

        'ALDIĞIMIZ MAĞLUBİYET SONRASI 1 PUAN KAYBI BİLE BİZİ SARSABİLİR'

        Rizespor karşısında istedikleri oyun geçişini yapamadıklarını dile getiren Bilen, “Konya’da aldığımız galibiyet sonrasında Rizespor maçı ile taçlandırmamız gereken bir haftaydı. Rakiplerimizde birbirleri ile oynamıştı. Galip gelseydik Beşiktaş’tan biraz daha uzaklaşabilirdik. Ne yazık ki bu da gerçekleşmedi. Önümüze bakacağız diyorum çünkü haftaya Göztepe gibi çok zorlu bir deplasmanımız var. Pazartesi ve Salı günü takımımız izinli. Çarşamba günü toplanarak Göztepe maçı öncesinde hazırlıklara başlayacağız. Oradan puan ya da puanlar almak zorundayız. Hedefimize varmak istiyorsak kesinlikle puan istiyoruz değil, puanlar almak zorundayız demeliyiz. Hem de sıralamada yakın olduğu için Göztepe doğrudan rakibimiz oluyor. Aldığımız mağlubiyet sonrası 1 puan kaybı bizi oldukça sarsabilir. Tabi Rizespor maçında sahada hava koşulları da etkiliydi. Bizim takımımız top ayakta iyi pas yapan, oyuncu geçişlerini iyi yapan bir takım. Ama maalesef ikinci yarıda bu oyunumuzu ortaya koyamadık. Oyuncu eksikliklerimizin olduğu da çıplak gözle bakıldığında net bir şekilde anlaşılıyor. 2 oyuncumuzun oynamaması oyunu da etkiledi” ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Lavrov Ankara'da
        Lavrov Ankara'da
        Rusya'nın Marsilya Konsolosluğu'nda patlama
        Rusya'nın Marsilya Konsolosluğu'nda patlama
        'Maydonoz' soruşturmasını çalışanın ihbarı başlatmış!
        'Maydonoz' soruşturmasını çalışanın ihbarı başlatmış!
        İnan Kıraç vakası
        İnan Kıraç vakası
        Türkiye dün gece dondu! 2 ilçe -32.6'yı gördü!
        Türkiye dün gece dondu! 2 ilçe -32.6'yı gördü!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Derbide goller yabancılardan!
        Derbide goller yabancılardan!
        Büyük heyecanın ünlüleri
        Büyük heyecanın ünlüleri
        Derbide gözler onlarda olacak!
        Derbide gözler onlarda olacak!
        Emeklilik yaşı 65 oldu
        Emeklilik yaşı 65 oldu
        SAG Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        SAG Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        Kedisi de yanındaydı... Uyuyakaldığı otomobilde can verdi!
        Kedisi de yanındaydı... Uyuyakaldığı otomobilde can verdi!
        Şehir eşkıyaları iş insanını kaçırdı!
        Şehir eşkıyaları iş insanını kaçırdı!
        Önce cinayet sonra kimyasal maddeyle saldırı!
        Önce cinayet sonra kimyasal maddeyle saldırı!
        Padişah hastalığı olarak biliniyor!
        Padişah hastalığı olarak biliniyor!
        Eve alkollü gelen kocayla kanlı kavga!
        Eve alkollü gelen kocayla kanlı kavga!
        Icardi'nin sevgilisi Dolmabahçe'de
        Icardi'nin sevgilisi Dolmabahçe'de
        Avrupalı üreticilere 2025 uyarısı
        Avrupalı üreticilere 2025 uyarısı
        İşte dünyanın en eski yemek tarifleri!
        İşte dünyanın en eski yemek tarifleri!
        Zelenskiy: Ukrayna'yla gurur duyuyorum
        Zelenskiy: Ukrayna'yla gurur duyuyorum

        Benzer Haberler

        Samsun ve Kastamonu'da 599 yerleşim biriminin yolu kapandı
        Samsun ve Kastamonu'da 599 yerleşim biriminin yolu kapandı
        Çim Topu Türkiye Şampiyonu Alaçamspor Bocce oldu
        Çim Topu Türkiye Şampiyonu Alaçamspor Bocce oldu
        Samsun'da vatandaşlar kardan peribacaları yaptı
        Samsun'da vatandaşlar kardan peribacaları yaptı
        Samsun'da kar nedeniyle iş yerlerinin tenteleri çöktü
        Samsun'da kar nedeniyle iş yerlerinin tenteleri çöktü
        Bafra'da park halindeki araç yangında kullanılamaz hale geldi
        Bafra'da park halindeki araç yangında kullanılamaz hale geldi
        Bafra'da iki katlı evde çıkan yangın söndürüldü
        Bafra'da iki katlı evde çıkan yangın söndürüldü