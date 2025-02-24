Samsunspor Başkan Vekili Bilen: Göztepe karşısında puanlar almak zorundayız

SAMSUNSPOR Başkan Vekili Veysel Bilen, Rizespor karşılaşmasında beklenmedik şok bir mağlubiyet aldıklarını belirterek, “Göztepe karşısında puan almak istiyoruz değil, puanlar almak zorundayız demeliyiz” dedi.

Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, Süper Lig’in 25’nci haftasında oynanan Rizespor karşılaşmasında evlerinde alınan mağlubiyet için oldukça üzgün olduklarını belirtti. Bir sonraki hafta İzmir’de oynanacak Göztepe müsabakası için herhangi bir bahane olmadan puanlar almak zorunda olduklarını söyleyen Veysel Bilen, “Rizespor maçı bizim hiç beklemediğimiz şok bir mağlubiyet oldu. 2-0 öne geçtiğimiz ve çok iyi oynadığımız bir ilk yarıdan sonra değerlendirmekte zorluk yaşadığımız bir ikinci yarı geçirdik. Bu sonucu hak etmedik diyemeyeceğim çünkü ikinci yarı takım oyundan düştü. Ama evimizde mağlup olmanın üzüntüsü tabi ki bir başka oluyor. Bu yüzden haftaya Göztepe karşısında puan kaybı yaşamadan yolumuzda devam etmek istiyoruz” diye konuştu.

'ALDIĞIMIZ MAĞLUBİYET SONRASI 1 PUAN KAYBI BİLE BİZİ SARSABİLİR'

Rizespor karşısında istedikleri oyun geçişini yapamadıklarını dile getiren Bilen, “Konya’da aldığımız galibiyet sonrasında Rizespor maçı ile taçlandırmamız gereken bir haftaydı. Rakiplerimizde birbirleri ile oynamıştı. Galip gelseydik Beşiktaş’tan biraz daha uzaklaşabilirdik. Ne yazık ki bu da gerçekleşmedi. Önümüze bakacağız diyorum çünkü haftaya Göztepe gibi çok zorlu bir deplasmanımız var. Pazartesi ve Salı günü takımımız izinli. Çarşamba günü toplanarak Göztepe maçı öncesinde hazırlıklara başlayacağız. Oradan puan ya da puanlar almak zorundayız. Hedefimize varmak istiyorsak kesinlikle puan istiyoruz değil, puanlar almak zorundayız demeliyiz. Hem de sıralamada yakın olduğu için Göztepe doğrudan rakibimiz oluyor. Aldığımız mağlubiyet sonrası 1 puan kaybı bizi oldukça sarsabilir. Tabi Rizespor maçında sahada hava koşulları da etkiliydi. Bizim takımımız top ayakta iyi pas yapan, oyuncu geçişlerini iyi yapan bir takım. Ama maalesef ikinci yarıda bu oyunumuzu ortaya koyamadık. Oyuncu eksikliklerimizin olduğu da çıplak gözle bakıldığında net bir şekilde anlaşılıyor. 2 oyuncumuzun oynamaması oyunu da etkiledi” ifadelerini kullandı.