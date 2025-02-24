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        Park halindeki araç yandı

        SAMSUN'un Canik ilçesinde, tekstil ürünleri yüklü park halindeki hafif ticari araç yandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 14:04 Güncelleme: 24.02.2025 - 14:10
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        Park halindeki araç yandı
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        SAMSUN’un Canik ilçesinde, tekstil ürünleri yüklü park halindeki hafif ticari araç yandı.

        Canik ilçesi Toptepe Mahallesi’nde, saat 11.00 sıralarında Yeliz G., sahibi olduğu 55 ABE 210 plakalı, tekstil ürünleri yüklü hafif ticari aracını park edip evine gitti. Bir süre sonra araç motor kısmından henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Alevleri gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını kısa sürede söndürdü. Yangın nedeniyle aracın yanındaki binanın dış cephesi ve motosiklet, zarar gördü.

        Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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