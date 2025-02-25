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        Marangoz atölyesine uyuşturucu operasyonu; 2 gözaltı

        SAMSUN'un İlkadım ilçesinde marangoz atölyesinde 2 kilo 225 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 09:22 Güncelleme: 25.02.2025 - 09:25
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        Marangoz atölyesine uyuşturucu operasyonu; 2 gözaltı
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        SAMSUN’un İlkadım ilçesinde marangoz atölyesinde 2 kilo 225 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında İlkadım ilçesinde bir marangoz atölyesine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, dolapların arkasına gizlenmiş 2 kilo 225 gram metamfetamin, 63 gram kokain, 52 sentetik hap, 8,25 gram esrar, 4 gram sentetik kannabionid, 1 hassas terazi ve 1 gaz bombası ele geçirildi. Olayla ilgili E.İ. (37) ve Ö.B. (20) gözaltına alındı.

        Soruşturma sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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