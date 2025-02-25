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        Odun külü sirkesiyle kedi kumuna doğal hijyen

        ORDU'nun Ünye ilçesinde lise öğrencileri, odun külü sirkesinin kedi kumundaki antimikrobiyal etkisini araştırdıkları bir projeye imza attı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 13:12 Güncelleme: 25.02.2025 - 13:15
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        Odun külü sirkesiyle kedi kumuna doğal hijyen
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        ORDU'nun Ünye ilçesinde lise öğrencileri, odun külü sirkesinin kedi kumundaki antimikrobiyal etkisini araştırdıkları bir projeye imza attı. Proje kapsamında sirke, kedi kumuna uygulanıp mikroorganizmaların üremesini engelleme potansiyeli incelendi. Öğrencilerden Dilay Ceren Çekver, “Bu proje ile hem hayvan dostlarımıza hijyen sağladık hem de ekosisteme katkıda bulunmayı amaçladık” dedi.

        Fen Lisesi öğrencisi Dilay Ceren Çekver ve Bilgenur Altun, projelerinde odun külünü özel bir fermantasyon sürecinden geçirerek odun külü sirkesi elde etti. Elde edilen sirke, sprey yöntemiyle kedi kumuna uygulandı ve güçlü antimikrobiyal etkisi gözlemlendi. Proje, kimyasal içerikli ürünlere doğal bir alternatif sunmayı hedefliyor. Sirkenin, kedi kumunda hijyen sağlamanın yanı sıra alternatif tıpta da önemli bir yere sahip olduğu belirtildi. Öğrenciler, projelerini Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde (OMÜ) düzenlenen TÜBİTAK 56’ncı Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge Yarışması’nda sergiledi.

        Projede odun külünün kedi kumundaki potansiyelini araştırdıklarını belirten Dilay Ceren Çekver, "Biz bu projemizde odun külünün kedi kumundaki potansiyelini araştırıyoruz. Odun külümüzü değirmenlerde çektirerek, üzerine meşe odunumuzu sıcak bir şekilde elma suyuna ilave edip üstüne kaya tuzunu ve bal ekleyerek, 6 ay da bekletildikten sonra elde ediyoruz. Biz de bu odun külü sirkesini alternatif tıbbın yanında hayvan dostlarımıza yardım amaçlı kullandık. Sirkeyi, hayvan dostlarımıza hem hijyenik bir ortam sağlayabilmek hem de onlar için ekosisteme daha faydalı bir ortam oluşturmak için kedi kumunda kullandık" dedi.

        'ALTERNATİF TIPTA DA ÖNEMLİ BİR YERE SAHİP'

        Odun külü sirkesinin alternatif tıpta da önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden öğrencilerden Bilgenur Altun ise, "Odun sirkemizi spreyleme yöntemiyle kedi kumuna aktardık. Aktarma işlemi sonucunda kedi kumunda daha antimikrobiyel bir özelliğinin çok fazla olduğunu gördük ve odun sirkesini ön plana çıkarmayı amaçladık. Çünkü odun külü sirkesi çevremizden aldığımız duyumlar üzerine alternatif tıpta da çok önemli bir yere sahip olduğunu gördük. Örneğin odun külü sirkesinin göbek bölgesindeki yağları erittiğini, grip gibi salgın hastalıklara iyi geldiğini, damar tıkanıklığı ve benzeri rahatsızlıklara alternatif tıp olarak bir çözüm olduğunun duyumunu aldık" diye konuştu.

        Projenin amacına ilişkin bilgi veren proje danışmanı öğretmen Arzu Çoban, “Bu çalışma, odun külü sirkesinin güçlü antimikrobiyal etkisini ve kedi kumlarında kullanım potansiyelini ortaya koymaktadır. Doğal bileşenlerden üretilen odun külü sirkesi, mikroorganizmaların üremesini engelleyerek kedi kumlarında hijyen sağlamaya yardımcı olabilir. Kedi kumları, bakteri ve enfeksiyon riski taşıyan ortamlar olduğundan, odun külü sirkesi sağlıklı ve çevre dostu bir alternatif sunmaktadır. Sonuçlar, odun külü sirkesinin kedi kumlarında bakteriyel enfeksiyonları önlemede önemli bir rol oynayabileceğini göstermektedir. Bu proje aynı zamanda odun külü sirkesi hakkında farkındalık yaratmayı amaçlamakta olup, çevre dostu ve sürdürülebilir çözümlerin önemini vurgulamaktadır" dedi.

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