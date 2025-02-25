Odun külü sirkesiyle kedi kumuna doğal hijyen

ORDU'nun Ünye ilçesinde lise öğrencileri, odun külü sirkesinin kedi kumundaki antimikrobiyal etkisini araştırdıkları bir projeye imza attı. Proje kapsamında sirke, kedi kumuna uygulanıp mikroorganizmaların üremesini engelleme potansiyeli incelendi. Öğrencilerden Dilay Ceren Çekver, “Bu proje ile hem hayvan dostlarımıza hijyen sağladık hem de ekosisteme katkıda bulunmayı amaçladık” dedi.

Fen Lisesi öğrencisi Dilay Ceren Çekver ve Bilgenur Altun, projelerinde odun külünü özel bir fermantasyon sürecinden geçirerek odun külü sirkesi elde etti. Elde edilen sirke, sprey yöntemiyle kedi kumuna uygulandı ve güçlü antimikrobiyal etkisi gözlemlendi. Proje, kimyasal içerikli ürünlere doğal bir alternatif sunmayı hedefliyor. Sirkenin, kedi kumunda hijyen sağlamanın yanı sıra alternatif tıpta da önemli bir yere sahip olduğu belirtildi. Öğrenciler, projelerini Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde (OMÜ) düzenlenen TÜBİTAK 56’ncı Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge Yarışması’nda sergiledi.

Projede odun külünün kedi kumundaki potansiyelini araştırdıklarını belirten Dilay Ceren Çekver, "Biz bu projemizde odun külünün kedi kumundaki potansiyelini araştırıyoruz. Odun külümüzü değirmenlerde çektirerek, üzerine meşe odunumuzu sıcak bir şekilde elma suyuna ilave edip üstüne kaya tuzunu ve bal ekleyerek, 6 ay da bekletildikten sonra elde ediyoruz. Biz de bu odun külü sirkesini alternatif tıbbın yanında hayvan dostlarımıza yardım amaçlı kullandık. Sirkeyi, hayvan dostlarımıza hem hijyenik bir ortam sağlayabilmek hem de onlar için ekosisteme daha faydalı bir ortam oluşturmak için kedi kumunda kullandık" dedi.

'ALTERNATİF TIPTA DA ÖNEMLİ BİR YERE SAHİP'

Odun külü sirkesinin alternatif tıpta da önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden öğrencilerden Bilgenur Altun ise, "Odun sirkemizi spreyleme yöntemiyle kedi kumuna aktardık. Aktarma işlemi sonucunda kedi kumunda daha antimikrobiyel bir özelliğinin çok fazla olduğunu gördük ve odun sirkesini ön plana çıkarmayı amaçladık. Çünkü odun külü sirkesi çevremizden aldığımız duyumlar üzerine alternatif tıpta da çok önemli bir yere sahip olduğunu gördük. Örneğin odun külü sirkesinin göbek bölgesindeki yağları erittiğini, grip gibi salgın hastalıklara iyi geldiğini, damar tıkanıklığı ve benzeri rahatsızlıklara alternatif tıp olarak bir çözüm olduğunun duyumunu aldık" diye konuştu.