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        Eski eşiyle birlikte sobadan sızan gazdan zehirlenip öldü

        SAMSUN'un İlkadım ilçesinde sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenen Muharrem Bulut (76) ile eski eşi Saliha Kütükçü (71), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 16:37 Güncelleme: 25.02.2025 - 16:37
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        Eski eşiyle birlikte sobadan sızan gazdan zehirlenip öldü
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        SAMSUN’un İlkadım ilçesinde sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenen Muharrem Bulut (76) ile eski eşi Saliha Kütükçü (71), hayatını kaybetti.

        Olay, İlkadım ilçesi Liman Mahallesi Menekşe Sokak’ta meydana geldi. Güray Bulut (52), uyanıp sobanın olduğu odaya geçtiğinde daha önce boşanan annesi Saliha Kütükçü ve babası Muharrem Bulut’u hareketsiz yatarken buldu. Bulut, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde Bulut ve Kütükçü’nün sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenip hayatını kaybettiği belirlendi. Muharrem Bulut ve Saliha Kütükçü’nün cansız bedeni, otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı’na götürüldü.

        Bu arada, Bulut’un gırtlak kanseri, Kütükçü’nün ise akciğer kanseri olduğu ve bu sebeple birlikte kaldıkları öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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