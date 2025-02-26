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        Samsunspor, 3 maç için yabancı hakem talep etti

        SAMSUNPOR, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) resmi bir başvuruda bulunarak, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor karşılaşmaları için yabancı hakem atanması talebinde bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 14:22 Güncelleme: 26.02.2025 - 14:22
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        Samsunspor, 3 maç için yabancı hakem talep etti
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        SAMSUNPOR, Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) resmi bir başvuruda bulunarak, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor karşılaşmaları için yabancı hakem atanması talebinde bulundu.

        Samsunspor’da yapılan resmi açıklamaya göre konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Samsunspor Futbol Kulübü olarak, Türkiye Futbol Federasyonu’na resmi bir başvuruda bulunarak, Süper Lig’in kritik haftalarına girilirken oynayacağımız bazı karşılaşmalarda yabancı hakem atanmasını talep etmiş bulunmaktayız. 24 Şubat 2025 tarihinde oynanan Galatasaray-Fenerbahçe müsabakasına atanan yabancı hakem Slavko Vincic, adil ve tutarlı yönetimiyle örnek bir performans sergilemiştir. Bu doğrultuda, ilgili karşılaşmaya yabancı hakem atanması kararını memnuniyetle karşıladığımızı belirterek, Sayın Federasyonumuzu tebrik ederiz. Kulübümüz, Süper Lig’de üçüncü sırada yer almakta olup Avrupa kupalarına katılım mücadelesini sürdürmektedir. Sezonun son haftalarına yaklaşırken, haklarımızın korunması adına müsabakalarda adil ve tutarlı bir saha yönetimi sağlanmasını talep ediyoruz. Bu çerçevede, 16 Mart 2025: Fenerbahçe-Samsunspor, 13 Nisan 2025: Samsunspor-Galatasaray, 25 Mayıs 2025: Trabzonspor-Samsunspor karşılaşmaları için yabancı hakem ataması talebinde bulunuyoruz. Türk futbolunun şeffaf, güvenilir ve adil bir ortamda yönetilmesi adına, kritik maçlarda yabancı hakem uygulamasının devam etmesi gerektiğine inanıyor ve konunun takipçisi olacağımızı ifade etmek istiyoruz" ifadelerine yer verildi.

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