'Chery'nin yapacağı yatırımla Samsun sanayi anlamında çıtayı başka bir seviyeye taşıyacak'

SAMSUN Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Çinli otomotiv firması Chery’nin kente yapacağı yatırma ilişkin, “Samsun yılların beklentisini, Türkiye’ye yüksek teknoloji yatırımıyla karşılamış olacak. Şehrimiz sanayi anlamında çıtayı başka bir seviyeye taşıyacak” dedi.

Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önceki gün Kabine Toplantısı’nın ardından ikinci kez gündeme getirdiği Çinli otomotiv firması Chery’nin yatırımının yanı sıra savunma sanayi yatırımları konusunda açıklamalarda bulundu. Murzioğlu, “Bizler her platformda şehrimizin potansiyel olarak sahip olduğu üstünlükleri vurgulayarak aktarıyoruz. Gerek üretim imkanları altyapısı gerek insan kaynakları geliştirme imkanlarımız gerekse bir yatırımı çekme konusunda oldukça bağlayıcı bir husus olan yaşanabilir bir şehir olmamız hasebiyle çok güçlü argümanlara sahibiz. Potansiyelimizin ne kadar büyük olduğu, şehrin ihtiyacının ne olduğunu doğru anlatma konusunda hep ısrarcı olduk. Bu şehrin sanayisinin büyümesi, istihdam alanı oluşturmak ve ihracatı artırmak için sanayi alanına ihtiyacımız var dedik. Yeni OSB bu ısrarlı anlatımın her platformda bıkmadan defatle anlatmamızın bir sonucu olarak karşılığını buldu, tahsis süreçleri başladı. Yıllardır bu şehrin otomotiv endüstrisine yönelik önemli bir imalat kapasitesine ve uyumlanma yeteneğine sahip olduğumuzu söyledik. Yeri geldi kapıyı çaldık bire bir anlattık. Otomotiv yatırımı konusu Türkiye’nin gündemine her geldiğinde Samsun, aday şehirler arasında yer aldı. Neredeyse artık şehir efsanesine dönen bu beklenti, yeni OSB’nin varlığıyla birlikte nihayet karşılıklı buldu ve dünyanın önde gelen markalarından biri artık yatırım hedefine Samsun’u aldı” dedi.

Samsun’a ve ülkeye büyük ivme kazandıracak sanayi yatırımlarının gerçekleşmesi noktasında emeği geçen herkese teşekkür eden Murzioğlu, “Sayın Cumhurbaşkanımız en son Kabine Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada, bu beklentiye ilişkin ‘Bir başka Çin firması yatırımını şu anda Samsun’a yapıyor’ diye ifade ederek; hazırlıkların tamamlandığı ve kısa zaman içinde Samsun'da bu markanın temelinin atılacağı bilgisini paylaştı. Samsun yılların beklentisini, Türkiye’ye yüksek teknoloji yatırımıyla karşılamış olacak. Şehrimiz sanayi anlamında çıtayı başka bir seviyeye taşıyacak. Samsun; BAYKAR Teknolojileri, Makine Kimya Endüstrisi gibi savunma sanayiye yönelik yatırımlarla, yerli ve yabancı yeni yatırımla, otomobil endüstrisinde geldiği noktayla istihdam ve ihracatta da yükselmeye devam ederek Türkiye’nin önde gelen sanayi şehirleri arasında hızla yerini alacak. Biz de Samsun TSO olarak bu anlamda değer yaratmaya devam edeceğiz” diye konuştu.