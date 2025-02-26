Samsun'da 170 bin sentetik ecza ele geçirildi; ikizlere gözaltı

SAMSUN’un İlkadım ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 170 bin 755 sentetik ecza ele geçirildi, ikizler gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde H.K. (23) ve V.K. (23) isimli ikizlerin il dışından kente yüklü miktarda sentetik ecza hap getireceği bilgisi üzerine çalışma yürüttü. Ekipler, şüphelilerin İlkadım ilçesindeki evine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, 170 bin 755 sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili ikizler, gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.