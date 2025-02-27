Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Polis memuru, 'kar'ı sanata dönüştürüyor

        SAMSUN'da polis memuru Tolga Aşlı (50), kardan hayvan figürleri yapıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 10:42 Güncelleme: 27.02.2025 - 10:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Polis memuru, 'kar'ı sanata dönüştürüyor
        ABONE OL

        SAMSUN’da polis memuru Tolga Aşlı (50), kardan hayvan figürleri yapıyor. Aşlı, “Küçükken kar ile oynamaya başladığım zamanlarda güzel figürler çıkarabildiğimi fark ettim. Doğuştan gelen bir yetenek aslında bu. Aklınıza gelebilecek tüm hayvan figürlerini yapabiliyorum” dedi.

        Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Tolga Aşlı, çocukluğundan bu yana ‘kar’a şekli veriyor. Kızıyla birlikte kardan hayvan figürleri yapan Aşlı, bu kez de aslan figürü yaptı. 24 yıldır polis memuru görevini sürdüren Aşlı, bu figürleri yaparken sadece bıçak kullanıyor. Tolga Aşlı, “2016 yılından bu yana Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğü’nde görev yapıyorum. Resim ve heykeltıraş gibi sanatsal olan bu faaliyetlere çocukluktan gelen bir ilgim bulunuyor. Kar yağdığı zamanlarda da kızımla birlikte bu tarz etkinlikler yapıyoruz. Bu yaptığımız aslan figürü de onlardan biri" diye konuştu.

        Yeteneğini küçükken fark ettiğini söyleyen Aşlı, “Küçükken kar ile oynamaya başladığım zamanlarda güzel figürler çıkarabildiğimi fark ettim. Doğuştan gelen bir yetenek aslında bu. Aklınıza gelebilecek tüm hayvan figürlerini yapabiliyorum. Bu yaptığımız aslan figürü tam 3 saat sürdü. Yaptığımız figürlere göre değişim gösteriyor. Aslında kızım olduğu zaman daha güzel sonuçlar çıkarıyoruz, severek yapıyoruz. Bunun özel bir kursunu almadım ve profesyonel olarak da yapmıyorum. Uzun zamandır Samsun’a kar yağmıyordu, bu yıl yağan kar da bizim için güzel bir fırsat oldu” ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gaziantep'te zehirlenen 3 kardeş hayatını kaybetti!
        Gaziantep'te zehirlenen 3 kardeş hayatını kaybetti!
        İstanbul Şişli'de sokak ortasında kadın cinayeti!
        İstanbul Şişli'de sokak ortasında kadın cinayeti!
        Trump kabinesini ilk kez topladı
        Trump kabinesini ilk kez topladı
        Divan Kurulu öncesi gündem yaratan rapor!
        Divan Kurulu öncesi gündem yaratan rapor!
        Beykoz Belediye Başkanı gözaltına alındı
        Beykoz Belediye Başkanı gözaltına alındı
        ABD ile görüşecek olan Rus heyeti İstanbul'da
        ABD ile görüşecek olan Rus heyeti İstanbul'da
        G.Saray'da hedef çeyrek final!
        G.Saray'da hedef çeyrek final!
        Fenerbahçe kupada Gaziantep FK karşısında!
        Fenerbahçe kupada Gaziantep FK karşısında!
        5 yılda 14 cinsel saldırı ve tecavüz! Sapığı DNA yakalattı!
        5 yılda 14 cinsel saldırı ve tecavüz! Sapığı DNA yakalattı!
        Osimhen ve transfer açıklaması!
        Osimhen ve transfer açıklaması!
        "Gerekli önlemleri geç kalmadan almak durumundayız"
        "Gerekli önlemleri geç kalmadan almak durumundayız"
        İstanbul'da silahlı maskeli kuyumcu soygunu!
        İstanbul'da silahlı maskeli kuyumcu soygunu!
        "Gazze Trump'a izin verilmeyecek"
        "Gazze Trump'a izin verilmeyecek"
        Cansu'nun şüpheli ölümü!
        Cansu'nun şüpheli ölümü!
        "Detay vermeye utanıyorum"
        "Detay vermeye utanıyorum"
        Modern flört dünyasının yeni kavramı: "Benching" nedir?
        Modern flört dünyasının yeni kavramı: "Benching" nedir?
        Güvenli iş yerine prim indirimi
        Güvenli iş yerine prim indirimi
        ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın geliri yüzde 78 arttı
        ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın geliri yüzde 78 arttı
        DEM heyeti İmralı'ya gidiyor
        DEM heyeti İmralı'ya gidiyor
        Yaşadığınız şey hangisi? Anlamanın yolu çok kolay!
        Yaşadığınız şey hangisi? Anlamanın yolu çok kolay!

        Benzer Haberler

        Havza'da KYK öğrencilerinden 48 ünite kan bağışı
        Havza'da KYK öğrencilerinden 48 ünite kan bağışı
        Samsun'da kamyonla çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Samsun'da kamyonla çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Samsun'dan kısa kısa
        Samsun'dan kısa kısa
        Samsun'da 170 bin sentetik ecza ele geçirildi; ikizlere gözaltı
        Samsun'da 170 bin sentetik ecza ele geçirildi; ikizlere gözaltı
        GÜNCELLEME - Samsun'da 170 bin 755 kapsül sentetik ecza hapı ele geçirildi
        GÜNCELLEME - Samsun'da 170 bin 755 kapsül sentetik ecza hapı ele geçirildi
        Samsun'da 170 bin 755 kapsül sentetik ecza hapı ele geçirildi
        Samsun'da 170 bin 755 kapsül sentetik ecza hapı ele geçirildi