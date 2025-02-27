Polis memuru, 'kar'ı sanata dönüştürüyor

SAMSUN’da polis memuru Tolga Aşlı (50), kardan hayvan figürleri yapıyor. Aşlı, “Küçükken kar ile oynamaya başladığım zamanlarda güzel figürler çıkarabildiğimi fark ettim. Doğuştan gelen bir yetenek aslında bu. Aklınıza gelebilecek tüm hayvan figürlerini yapabiliyorum” dedi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Tolga Aşlı, çocukluğundan bu yana ‘kar’a şekli veriyor. Kızıyla birlikte kardan hayvan figürleri yapan Aşlı, bu kez de aslan figürü yaptı. 24 yıldır polis memuru görevini sürdüren Aşlı, bu figürleri yaparken sadece bıçak kullanıyor. Tolga Aşlı, “2016 yılından bu yana Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğü’nde görev yapıyorum. Resim ve heykeltıraş gibi sanatsal olan bu faaliyetlere çocukluktan gelen bir ilgim bulunuyor. Kar yağdığı zamanlarda da kızımla birlikte bu tarz etkinlikler yapıyoruz. Bu yaptığımız aslan figürü de onlardan biri" diye konuştu.

Yeteneğini küçükken fark ettiğini söyleyen Aşlı, “Küçükken kar ile oynamaya başladığım zamanlarda güzel figürler çıkarabildiğimi fark ettim. Doğuştan gelen bir yetenek aslında bu. Aklınıza gelebilecek tüm hayvan figürlerini yapabiliyorum. Bu yaptığımız aslan figürü tam 3 saat sürdü. Yaptığımız figürlere göre değişim gösteriyor. Aslında kızım olduğu zaman daha güzel sonuçlar çıkarıyoruz, severek yapıyoruz. Bunun özel bir kursunu almadım ve profesyonel olarak da yapmıyorum. Uzun zamandır Samsun’a kar yağmıyordu, bu yıl yağan kar da bizim için güzel bir fırsat oldu” ifadelerini kullandı.