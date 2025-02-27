Şehit oğlunun odasında sevdiği çikolatalar bile duruyor

SURİYE’nin İdlib bölgesinde 5 yıl önce rejim güçlerinin saldırısında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Tayfun Pekel’in (28) Samsun’da yaşayan annesi Menşure Gürdal, acısının ilk günkü gibi taze olduğunu ve oğlunun odasının bıraktığı gibi durduğunu söyledi. Pekel, "O şehit olmuş olabilir ama oğlum hep benimle. Odasında en sevdiği çikolataları bile duruyor” dedi.

Samsunlu Pekel ailesinin tek çocuğu Tayfun Pekel, uzman onbaşı olarak Barış Pınarı bölgesi, Cilvegözü, Tekirdağ, Mardin ve Suriye’nin çeşitli bölgelerinde görev yaptı. Uzman Onbaşı Pekel, 27 Şubat 2020’de Suriye’nin İdlib bölgesinde görev yaparken, 27 Şubat 2020’de rejim güçlerinin saldırısında şehit oldu.

‘BEN ÇİKOLATALARI YEMEĞE KIYAMADIM’

Şehit oğlunun odasında sevdiği çikolataların bile durduğunu belirten Menşure Gürdal, “Oğlum şehit olmuş olabilir. Ama her odasına girdiğimde onu hissediyorum. Varlığını hissediyorum ve evimizin içinde bazı mucizelerle karşılaşabiliyorum. Ayak sesleri gibi. Bazı mucizeler yaşıyorum. Küçüklükten bu yana sevdiği çikolatasını hala saklarım. En son izine geldiğinde 2 tane çikolata almıştı ‘Annem ben gidince sen yersin’ dedi ve ben onları kıyamadım yemeğe. Bir tanesi odasında duruyor, bir tanesi de küçükken misket oynadığı fanusunun içinde duruyor” ifadelerini kullandı.

Oğlunu çok özlediğini belirten Gürdal, “İlk vatani görevini Hatay-Suriye sınırında yaptı. Oradan geldikten sonra evde 1 ay kaldı. Yine ‘Anne ben uzman onbaşı olarak gideceğim’ dedi ve gitti. Barış Pınarı, Cilvegözü, Tekirdağ, Mardin gibi yerlerde görev yaptı. Suriye'nin birkaç bölgelerinde görev yaptı. En son 2019'da izine geldiğinde çok güzel bir gün geçirmiştik. Yılbaşında buradaydı. 4 Ocak'ta geri görevine döndü. O gün onu uğurlarken hep içimde bir sızı vardı. Sanki bir daha geri gelemeyecekmiş gibi. Çünkü en son kahvaltımızda ‘Anne ben şehit düşeceğim haberin olsun’ dedi. Hiç kabullenemedim, hiç yakıştıramadım ona o halini. ‘Anne ben şehit olursam sakın dizlerini döverek ağlama. Ağzından çıkacak olan tek cümle vatan sağ olsun de’ demişti. O kadar acı bir şey ki. Öyle bir evladı kaybetmek hiç kolay bir şey değil. Çok özlüyorum onu. Çok başarılı, çok iyi bir insandı” dedi.