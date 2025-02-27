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        Uçakta rahatsızlanan Sri Lankalı yolcu öldü

        İTALYA- Irak seferini yapan uçakta rahatsızlanan Sri Lankalı yolcu K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 12:40 Güncelleme: 27.02.2025 - 12:45
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        Uçakta rahatsızlanan Sri Lankalı yolcu öldü
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        İTALYA- Irak seferini yapan uçakta rahatsızlanan Sri Lankalı yolcu K.F., hayatını kaybetti. Samsun Çarşamba Havalimanı’na acil iniş yapan uçaktaki K.F.’nin cenazesi Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

        İtalya’nın Milano kentinden Irak’ın Duhok kentine giden uçak, dün saat 23.00 sıralarında Türkiye semalarındayken yolculardan Sri Lanka vatandaşı K.F. rahatsızlandı. Erkek yolcu K.F., bir süre sonra yaşamını yitirdi. Bunun üzerine pilot, en yakın havalimanı olan Samsun Çarşamba Havalimanı’nda kule ile irtibata geçti. Uçak, havalimanına acil iniş yaptı.

        K.F.’nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi için Samsun Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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