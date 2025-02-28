Samsun'da usulsüz sağlık raporu operasyonu; 8 gözaltı (2)

Samsun’da emeklilik işlemlerinde kullanılmak üzere usulsüz sağlık kurulu raporu alınmasını ilişkin gözaltına alınan 8 kişi, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2 kişi ev hapsine çarptırıldı, 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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