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        Samsun'da usulsüz sağlık raporu operasyonu; 8 gözaltı (2)

        2KİŞİYE EV HAPSİSamsun'da emeklilik işlemlerinde kullanılmak üzere usulsüz sağlık kurulu raporu alınmasını ilişkin gözaltına alınan 8 kişi, adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 18:31 Güncelleme: 28.02.2025 - 18:31
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        Samsun'da usulsüz sağlık raporu operasyonu; 8 gözaltı (2)
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        2KİŞİYE EV HAPSİ

        Samsun’da emeklilik işlemlerinde kullanılmak üzere usulsüz sağlık kurulu raporu alınmasını ilişkin gözaltına alınan 8 kişi, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2 kişi ev hapsine çarptırıldı, 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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