Kendi tiyatro salonlarında aile boyu gösteri yapıyorlar

SAMSUN'dakendine ait salonda birçok tiyatro oyununu sahneye koyan Altan Yücebaş (62), şimdi de oğlu ve gelini ile birlikte tiyatro gösterileri hazırlayıp, sanatseverleri ağırlıyor. Yücebaş, "45 yıldır tiyatro yapıyorum. Oğlum da küçük yaşlardan itibaren benimle birlikte sahnede. Sonra gelinim de bize katıldı. Ailecek kendimize ait salonda tiyatro yapıyor, gösteriler sunuyoruz" dedi.

İlkadım ilçesinde yaşayan Altan Yücebaş, kendine ait salonda yıllarca çocuk oyunları başta olmak üzere birçok tiyatro oyununu sahneye koydu. Çeşitli gösterilerle birlikte tiyatroyu 7'den 70'e herkese sevdirmeye çalışan Altan Yücebaş, şimdi de oğlu Atila Yücebaş (40) ve gelini Sevcan Yücebaş (35) ile tiyatro gösterileri hazırlayıp, sanatseverleri ağırlıyor.

'YILDA 100'E YAKIN ETKİNLİK YAPIYORUZ'

Tiyatronun yanı sıra palyaço, sihirbaz, Bubble Show, cambaz ve ateşbaz gibi gösterileri de ailecek yaptıklarını belirten Altan Yücebaş̧, "45 yıldır tiyatro yapıyorum. Oğlum da küçük yaşlardan itibaren benimle birlikte sahnede. Sonra gelinim de bize katıldı. Ailecek kendimize ait salonda tiyatro yapıyor, gösteriler sunuyoruz. Yılda 100'e yakın etkinlik yapıyoruz. Ayrıca askıda koltuk projesi kapsamında; salondaki koltukların üzerine sizin, çocuğunuzun, sevdiklerinizin, rahmetli bir büyüğünüzün ya da kurumunuzun ismini yazıyoruz. Bu ismi koltukların arkasında 1 yıl boyunca taşımamız karşılığında, aldığımız ücretle 75 çocuğumuzu ya da kırsal bölgelerde yaşayan, tiyatro ve sanatla daha önce hiç̧ tanışmamış̧ çocuklarımızı burada ağırlıyoruz. Okul kütüphanelerine yazarından imzalı kitap hediye ediyoruz. Sanatla tanıştırıp, uğurluyoruz" dedi.

'HİÇBİR ÇOCUK 1 LİRA VEREREK GİRMEDİ'

'İlk Yardım Son Yardım', 'Sihirli Çocuklar', 'Saklı Bahçe', 'Deprem Kuşağı', 'İbiş'in Tiyatro Sevdası' ve 'İki Bavul Dolusu' adlı eserleri sergilediklerini belirten Yücebaş, "Bu tiyatro salonumuz, Türkiye'de herhangi bir vakıf, dernek, kurum ve devlet desteği almayan tek tiyatro salonudur. Tamamıyla bize ait, her karışını, her santimini, duvarını, tabanını, elektrik tesisatını, su tesisatını, parkesine kadar oğlumla ikimiz yaptık. Pandemiden sonra askıda koltuk projesini yaptık. Bugüne kadar hiçbir çocuk 1 lira vererek girmedi. Tamamen kendi emeğimizle hazırlandı ve devam ediyoruz. Tiyatro eğitimi vermeyi de düşünüyoruz. Tabii ki bunu da ücretsiz yapmayı düşünüyoruz. Altyapı olarak sınıfımız hazır. Her şeyini hazırladık. İnsanları bekliyoruz, destek olmaya bekliyoruz. Türkiye genelinde animasyon gösterilerimiz var. Ramazan etkinliklerimiz var, 23 Nisan şenliklerimiz var. Günün anlamı, önemi hiç fark etmiyor. Doğum gününe kadar hepsine gidiyoruz. Modern gösterilerimiz var. İçinde robotlarımız var. İstek dahilinde Türkiye'nin her yerine gidiyoruz" diye konuştu.