Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Kendi tiyatro salonlarında aile boyu gösteri yapıyorlar

        SAMSUN'dakendine ait salonda birçok tiyatro oyununu sahneye koyan Altan Yücebaş (62), şimdi de oğlu ve gelini ile birlikte tiyatro gösterileri hazırlayıp, sanatseverleri ağırlıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 11:43 Güncelleme: 01.03.2025 - 11:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kendi tiyatro salonlarında aile boyu gösteri yapıyorlar
        ABONE OL

        SAMSUN'dakendine ait salonda birçok tiyatro oyununu sahneye koyan Altan Yücebaş (62), şimdi de oğlu ve gelini ile birlikte tiyatro gösterileri hazırlayıp, sanatseverleri ağırlıyor. Yücebaş, "45 yıldır tiyatro yapıyorum. Oğlum da küçük yaşlardan itibaren benimle birlikte sahnede. Sonra gelinim de bize katıldı. Ailecek kendimize ait salonda tiyatro yapıyor, gösteriler sunuyoruz" dedi.

        İlkadım ilçesinde yaşayan Altan Yücebaş, kendine ait salonda yıllarca çocuk oyunları başta olmak üzere birçok tiyatro oyununu sahneye koydu. Çeşitli gösterilerle birlikte tiyatroyu 7'den 70'e herkese sevdirmeye çalışan Altan Yücebaş, şimdi de oğlu Atila Yücebaş (40) ve gelini Sevcan Yücebaş (35) ile tiyatro gösterileri hazırlayıp, sanatseverleri ağırlıyor.

        'YILDA 100'E YAKIN ETKİNLİK YAPIYORUZ'

        Tiyatronun yanı sıra palyaço, sihirbaz, Bubble Show, cambaz ve ateşbaz gibi gösterileri de ailecek yaptıklarını belirten Altan Yücebaş̧, "45 yıldır tiyatro yapıyorum. Oğlum da küçük yaşlardan itibaren benimle birlikte sahnede. Sonra gelinim de bize katıldı. Ailecek kendimize ait salonda tiyatro yapıyor, gösteriler sunuyoruz. Yılda 100'e yakın etkinlik yapıyoruz. Ayrıca askıda koltuk projesi kapsamında; salondaki koltukların üzerine sizin, çocuğunuzun, sevdiklerinizin, rahmetli bir büyüğünüzün ya da kurumunuzun ismini yazıyoruz. Bu ismi koltukların arkasında 1 yıl boyunca taşımamız karşılığında, aldığımız ücretle 75 çocuğumuzu ya da kırsal bölgelerde yaşayan, tiyatro ve sanatla daha önce hiç̧ tanışmamış̧ çocuklarımızı burada ağırlıyoruz. Okul kütüphanelerine yazarından imzalı kitap hediye ediyoruz. Sanatla tanıştırıp, uğurluyoruz" dedi.

        'HİÇBİR ÇOCUK 1 LİRA VEREREK GİRMEDİ'

        'İlk Yardım Son Yardım', 'Sihirli Çocuklar', 'Saklı Bahçe', 'Deprem Kuşağı', 'İbiş'in Tiyatro Sevdası' ve 'İki Bavul Dolusu' adlı eserleri sergilediklerini belirten Yücebaş, "Bu tiyatro salonumuz, Türkiye'de herhangi bir vakıf, dernek, kurum ve devlet desteği almayan tek tiyatro salonudur. Tamamıyla bize ait, her karışını, her santimini, duvarını, tabanını, elektrik tesisatını, su tesisatını, parkesine kadar oğlumla ikimiz yaptık. Pandemiden sonra askıda koltuk projesini yaptık. Bugüne kadar hiçbir çocuk 1 lira vererek girmedi. Tamamen kendi emeğimizle hazırlandı ve devam ediyoruz. Tiyatro eğitimi vermeyi de düşünüyoruz. Tabii ki bunu da ücretsiz yapmayı düşünüyoruz. Altyapı olarak sınıfımız hazır. Her şeyini hazırladık. İnsanları bekliyoruz, destek olmaya bekliyoruz. Türkiye genelinde animasyon gösterilerimiz var. Ramazan etkinliklerimiz var, 23 Nisan şenliklerimiz var. Günün anlamı, önemi hiç fark etmiyor. Doğum gününe kadar hepsine gidiyoruz. Modern gösterilerimiz var. İçinde robotlarımız var. İstek dahilinde Türkiye'nin her yerine gidiyoruz" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Terör örgütü PKK: Çağrıyı kabul ediyoruz
        Terör örgütü PKK: Çağrıyı kabul ediyoruz
        İnanç Kıraç için vasi raporu
        İnanç Kıraç için vasi raporu
        CANLI | Beşiktaş'ta Divan Kurulu
        CANLI | Beşiktaş'ta Divan Kurulu
        Trump-Zelenskiy tartışması nasıl yankılandı?
        Trump-Zelenskiy tartışması nasıl yankılandı?
        Beyaz Saray'da tarihi tartışma
        Beyaz Saray'da tarihi tartışma
        Trump ile Zelenskiy arasındaki tartışmanın gelişimi
        Trump ile Zelenskiy arasındaki tartışmanın gelişimi
        Solskjaer kararını verdi!
        Solskjaer kararını verdi!
        Kendisini reddeden kadının yüzüne kezzap döktü!
        Kendisini reddeden kadının yüzüne kezzap döktü!
        2 çocuk babası 'kan davası' kurbanı!
        2 çocuk babası 'kan davası' kurbanı!
        İş insanına bıçaklı saldırı girişimi! Dubalı savunma
        İş insanına bıçaklı saldırı girişimi! Dubalı savunma
        Ölümüyle ilgili açıklama
        Ölümüyle ilgili açıklama
        Polise cinsel saldırıdan 10 yıl 6 ay hapis! Genç kadın beraat etti!
        Polise cinsel saldırıdan 10 yıl 6 ay hapis! Genç kadın beraat etti!
        Korkunç ölüm! Genç kadın 14. kattan düştü! Nişanlısı tutuklandı!
        Korkunç ölüm! Genç kadın 14. kattan düştü! Nişanlısı tutuklandı!
        Askerlik borçlanması avantajlı mıdır?
        Askerlik borçlanması avantajlı mıdır?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Sahurdan iftara enerjik kalmanın sırları!
        Sahurdan iftara enerjik kalmanın sırları!
        Merkez Bankası'ndan döviz kredilerinde sıkılaşma adımı
        Merkez Bankası'ndan döviz kredilerinde sıkılaşma adımı
        Uzaya biletleri hazır
        Uzaya biletleri hazır
        Oscar’ı kim kazanır?
        Oscar’ı kim kazanır?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Vezirköprü'de eğitimlerini tamamlayan bebeklere sertifika verildi
        Vezirköprü'de eğitimlerini tamamlayan bebeklere sertifika verildi
        Vezirköprü'de Besi OSB toplantısı
        Vezirköprü'de Besi OSB toplantısı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Samsun'da 32 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Samsun'da 32 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Samsun'da vatandaşlar ilk teravihte tarihi camileri doldurdu
        Samsun'da vatandaşlar ilk teravihte tarihi camileri doldurdu
        Samsun'dan kısa kısa
        Samsun'dan kısa kısa