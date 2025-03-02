Samsunspor kafilesi Göztepe'ye gitti

Maçta hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak. Çakır’ın yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Bahtiyar Birinci yapacak. Karşılaşmada dördüncü hakem olarak Batuhan Kolak görev alacak.

Samsunspor, Süper Lig’in 26’ncı haftasında yarın saat 20.30’da deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmadan 3 puan hedefleyen Samsunspor, havayolu ile İzmir’e gitti.

SAMSUNSPOR, Süper Lig’in 26’ncı haftasında deplasmanda Göztepe ile oynayacağı müsabaka için yola çıktı.

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