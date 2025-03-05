Samsunspor Futbol Direktörü Çapa: Yabancı hakemlerin maçlarımızı yönetmesi üzücü ama artık bu gerekiyor

SAMSUNSPOR Futbol Direktörü Fuat Çapa, “Kendi ülkemizde maçlarımızın yabancı hakemler tarafından yönetilmesi hoş bir durum gibi durmuyor. Ama bir yerde bir şeylerin değişmesi için de belki de bunların yapılması gerekiyordur” dedi.

Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, Süper Lig’in 26’ncı haftasında deplasmanda Göztepe ile 2-2 berabere biten karşılaşmanın detaylarını anlatarak, Demirören Haber Ajansı'na