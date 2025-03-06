Nişanlısını parkta darbetti, gözaltına alındı (2)
TUTUKLANDISamsun'unİlkadım ilçesinde nişanlısını parkta darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu E.
TUTUKLANDI
Samsun'unİlkadım ilçesinde nişanlısını parkta darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu E.Ö.İ., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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