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        Nişanlısını parkta darbetti, gözaltına alındı (2)

        TUTUKLANDISamsun'unİlkadım ilçesinde nişanlısını parkta darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 17:09 Güncelleme: 06.03.2025 - 17:09
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        Nişanlısını parkta darbetti, gözaltına alındı (2)
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        TUTUKLANDI

        Samsun'unİlkadım ilçesinde nişanlısını parkta darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu E.Ö.İ., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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