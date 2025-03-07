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        Sobadan çıkan yangında tek katlı ev küle döndü

        ORDU'nunÜnye ilçesinde sobadan kaynaklı yangında, tek katlı ev küle döndü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 11:07 Güncelleme: 07.03.2025 - 11:10
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        Sobadan çıkan yangında tek katlı ev küle döndü
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        ORDU'nunÜnye ilçesinde sobadan kaynaklı yangında, tek katlı ev küle döndü.

        Ünye ilçesi Pelitliyatak Mahallesi'ndeki Mustafa Tütüncü'ye (78) ait tek katlı evde, dün saat 21.00 sıralarında yangın çıktı. Mahalleli, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sobadan kaynaklı çıktığı belirtilen yangın söndürülürken, ev küle döndü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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        Galeri

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