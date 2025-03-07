Sobadan çıkan yangında tek katlı ev küle döndü

Ünye ilçesi Pelitliyatak Mahallesi'ndeki Mustafa Tütüncü'ye (78) ait tek katlı evde, dün saat 21.00 sıralarında yangın çıktı. Mahalleli, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sobadan kaynaklı çıktığı belirtilen yangın söndürülürken, ev küle döndü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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